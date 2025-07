Kelemen Hunor megbocsátja Orbán Viktor tévedését, Magyar Péter szerinte hülyeséget beszél

Orbán Viktor miniszterelnök a májusi román elnökválasztás első fordulója után az elhíresült tihanyi beszédben kiállt a szélsőjobboldali, magyarellenes George Simion mellett, ezzel zavart keltve az erdélyi szavazókban. Ezután Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke egyeztetett Orbánnal, és állította, hogy tisztázták a helyzetet.

Ezek után sokan kíváncsiak voltak Kelemen és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszélgetésre Tusványoson. Az RMDSZ elnöke az elején leszögezte, hogy a magyar miniszterelnök érzékelte a tihanyi beszéd után, hogy kiverte a biztosítékot, ezért telefonon egyeztettek, és 24 óra alatt lezárták az ügyet. Kelemen szerint a kapcsolat továbbra is stabil, és a vita nem fog gondot okozni a jövőben – írja a Transtelex.

A lap beszámolója alapján Semjén és Kelemen is próbálták relativizálni Orbán beszédének súlyát, és elmondták, hogy a miniszterelnök továbbra is népszerű Erdélyben, mert „azt az értékrendet képviseli, amit az erdélyi magyarság fontosnak tart”.

A két politikus említette, hogy készült egy közvélemény-kutatás a tihanyi beszéd után, és egy a választások után – mindkettő Orbán stabil támogatottságát mutatta.

„Tehát aki a tihanyi beszédből politikai tőkét akar kovácsolni Orbán ellenében, az rossz úton jár” – mondta Kelemen, aki Simiont komoly veszélyforrásként emlegette, de hozzátette, hogy „amit Orbán mondott, hiba volt, tévedés volt, de az ember a barátja tévedéseit megbocsátja”.

Semjén később arról beszélt, hogy bármilyen megmozdulás, politikai kezdeményezés történik Erdély tekintetében, az nem történhet meg az RMDSZ és az elnök egyeztetése nélkül.

Az esemény végén szó esett Magyar Péterről is, aki májusban a nagyváradi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az RMDSZ továbbra is a Fidesz kottájából játszik, és és csak azért vannak még az Európai Néppárt EP-frakciójában, hogy „valaki kémkedjen”. Semjén szerint a Kelement „lekémező” Magyar ezzel „ki is írta magát”.

Kelemen a Tiszával kapcsolatban azt mondta, „amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten”, illetve hozzátette:

ekkora hülyeséget mondani – nem is akarok reagálni rá.

