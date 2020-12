Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is ráláttak amerikai kormányzati illetékesek közlése szerint. ","shortLead":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is...","id":"20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10daee8-a15e-4669-9ca2-7f67a888c856","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","timestamp":"2020. december. 14. 05:16","title":"Hackerek fértek hozzá az amerikai pénzügyminisztérium belső leveleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend is vasárnaptól érvényes.","shortLead":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend...","id":"20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360b12e9-aa38-45f3-9113-a2117015d1c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2020. december. 13. 10:27","title":"Megújult a MÁV jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","shortLead":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","id":"20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e300865e-a360-4dc3-950b-83a1a418769b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 16:03","title":"Három hóleopárdot is megfertőzött a koronavírus a lousville-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni mennyi pénzt költ el a magyar állam az izraeli radarrendszerre, de várhatóan többet, mint a cseh kormány két évvel ezelőtt. Szovjetunió-korabeli technikát cserélnek le a honvédségben a modern rendszerre. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni mennyi pénzt költ el a magyar állam az izraeli radarrendszerre, de várhatóan többet, mint a cseh...","id":"20201213_A_Hamasz_raketai_ellen_bevalt_most_Magyarorszag_is_bevasarol_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58fe561-e5e8-498d-aa0d-79d80b4f3cff","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_A_Hamasz_raketai_ellen_bevalt_most_Magyarorszag_is_bevasarol_belole","timestamp":"2020. december. 13. 10:15","title":"Bevásárol az izraeli Vaskupolából Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"89 éves korában angliai otthonában szombaton meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények legismertebb szerzője. Az író halálhírét vasárnap a kiadója is megerősítette. ","shortLead":"89 éves korában angliai otthonában szombaton meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények legismertebb szerzője...","id":"20201214_Meghalt_a_hideghaborus_kemregenyek_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d01bde-9c4d-4449-90e0-804b599f2dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Meghalt_a_hideghaborus_kemregenyek_atyja","timestamp":"2020. december. 14. 00:05","title":"Meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2390f0-0d1c-43d7-a386-36e191eb3879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton, hogy egy látványos fotóért pózolhasson, de megbotlott a szikla szélén.","shortLead":"Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton...","id":"20201214_Latvanyos_szelfiert_maszott_ki_a_sziklara_de_a_melybe_zuhant_egy_ausztral_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb2390f0-0d1c-43d7-a386-36e191eb3879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2c00c7-1d9f-4b12-bd80-7b289c6bea3b","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Latvanyos_szelfiert_maszott_ki_a_sziklara_de_a_melybe_zuhant_egy_ausztral_no","timestamp":"2020. december. 14. 14:47","title":"Látványos fotóért mászott ki a sziklára, de a mélybe zuhant egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"180 millió forint értékű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Milan Lucanskyt. Jelenleg kórházban ápolják öngyilkossági kísérlete során szerzett sérülései miatt.","shortLead":"180 millió forint értékű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Milan Lucanskyt. Jelenleg kórházban ápolják öngyilkossági...","id":"20201213_Ongyilkos_akart_lenni_a_bortonben_a_volt_szlovak_rendorfonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050b3680-759d-4692-b6a3-3cfd28a8ea66","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_Ongyilkos_akart_lenni_a_bortonben_a_volt_szlovak_rendorfonok","timestamp":"2020. december. 13. 10:49","title":"Öngyilkos akart lenni a börtönben a volt szlovák rendőrfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2d5ceb-4c61-44b3-88f2-008cd64639b9","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A hatodik videóban Rohonyi Barnabás J. R. R. Tolkien Karácsonyi levelek című kötetéből olvas fel.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201212_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_6_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2d5ceb-4c61-44b3-88f2-008cd64639b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093fd842-c165-4846-8fec-6e36cce2ac32","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_6_resz","timestamp":"2020. december. 12. 18:05","title":"„Küldök még neked szeretetteljes ölelést” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]