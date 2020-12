Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent, különleges kiállítású kiskönyvvel felturbózott lemezén. A margitszigeti Grand Hotelben Fülig Jimmy, Csülök, Zwilliner Lola és a többiek, mint egykor Bocaccio Dekameronjának hősei, saját történetükkel szórakoztatják a többieket, míg végül Senki Alfonz miniszterelnökségével kormányt alakítanak. De hogy jön ide Brezsnyev? Elismeri-e Hobo a bunyós költőt egyfajta alteregójának? Ki az a Kupcsulik? Interjú.","shortLead":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent...","id":"20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce41cae7-f61a-45cc-8b25-1ef5fc654245","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","timestamp":"2020. december. 15. 20:00","title":"Hobo: „A gyűlölet mindig felülről jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kpsvr.hu impresszumában bukkant fel egy az LMP-s politikushoz köthető kft.","shortLead":"A kpsvr.hu impresszumában bukkant fel egy az LMP-s politikushoz köthető kft.","id":"20201217_ungar_peter_media_portfolio_kpsvrhu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2315089b-2e1a-4274-84ba-1a4e20074471","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_ungar_peter_media_portfolio_kpsvrhu","timestamp":"2020. december. 17. 14:58","title":"Ungár Péter médiaportfóliója kaposvári híroldallal bővült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak a Messenger üzenetküldőben. Eltűnő funkciókról írnak benne. A változásnak az Általános adatvédelmi rendelethez (GDPR) van köze.","shortLead":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak...","id":"20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ecf23-b2cd-44fb-b6e5-f4d0c39708b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","timestamp":"2020. december. 16. 19:25","title":"Önnél is feldobott egy fura ablakot a Messenger? Nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","shortLead":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","id":"20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec2a743-5e62-492e-b6e9-56398248f4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","timestamp":"2020. december. 16. 11:19","title":"Átadta Orbán a közel-keleti keresztényeknek a Kádár-villa kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen próbálják megoldani a következő napokban, hogy a járvány ellenére mégis együtt tölthessék az ünnepeket szeretteikkel. Nekik van egy rossz hírünk: az egyetlen 100 százalékig biztos védekezés a fertőzés ellen, ha idén otthon maradunk. Ha ezt mégsem tudjuk, vagy akarjuk megtenni, végigvettük, milyen lehetőségeink vannak, hogy legalább csökkentsük a kockázatot. ","shortLead":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen...","id":"20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79896275-e791-4e45-95c6-45ef23754758","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 11:12","title":"Megmentheti-e a családi karácsonyt egy PCR-teszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","shortLead":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","id":"20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cd3506-603e-481b-b902-3a95294409f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","timestamp":"2020. december. 16. 22:09","title":"Emberkereskedőre csaptak le a rendőrök – Videón, ahogy elfogják a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2886333a-4a07-4bef-8fb1-b24838caccd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány először kizárta az otthonából, majd bezárta az otthonába Steiner Kristófót, és bár a főzőkurzusai, kulináris túrái jó részét meghiúsította ez az év, továbbra is hisz abban, hogy az evés összeköt. Azokkal az emberekkel is, akik csak másokra számíthatnak, ha a mindennapi étkezéseikről van szó.","shortLead":"A járvány először kizárta az otthonából, majd bezárta az otthonába Steiner Kristófót, és bár a főzőkurzusai, kulináris...","id":"20201216_Steiner_Kristof_A_kaja_igenis_osszehozza_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2886333a-4a07-4bef-8fb1-b24838caccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b2ea6-42db-4637-91e5-c9ae53a0dd18","keywords":null,"link":"/elet/20201216_Steiner_Kristof_A_kaja_igenis_osszehozza_az_embereket","timestamp":"2020. december. 16. 12:00","title":"Steiner Kristóf: A kaja igenis összehozza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","shortLead":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","id":"20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faef2db-5516-446d-b09b-8cc04a50629c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","timestamp":"2020. december. 16. 19:12","title":"Meghalt újabb két mentőápoló a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]