[{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás bejelentése után néhány órával meg is jelent a jogszabály. ","shortLead":"Gulyás bejelentése után néhány órával meg is jelent a jogszabály. ","id":"20210128_Maris_megjelent_az_uj_rendelet_az_oltoanyagengedelyezesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b60315-e666-42ac-94f3-16e740041bca","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Maris_megjelent_az_uj_rendelet_az_oltoanyagengedelyezesrol","timestamp":"2021. január. 28. 16:55","title":"Máris megjelent az új rendelet az oltóanyag-engedélyezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ee6bec-29c9-49eb-9d7b-62e788c235d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az oroszországi Mash újságírói bejutottak abba a fekete-tengeri épületbe, amelyről az ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij azt állította, a hatalmas palotát Vlagyimir Putyin oligarchái építtették az orosz államfő számára. Míg Navalnij videójában – az építészeti tervek alapján készített 3D-s virtuális sétán – pazar szalonok látszanak, a Mash-videóban csak üres falak állnak.","shortLead":"Az oroszországi Mash újságírói bejutottak abba a fekete-tengeri épületbe, amelyről az ellenzéki blogger, Alekszej...","id":"20210129_Igy_nez_ki_Putyinpalotaja_belulrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ee6bec-29c9-49eb-9d7b-62e788c235d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dac939-5415-4869-8f46-da2918b0ff4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Igy_nez_ki_Putyinpalotaja_belulrol","timestamp":"2021. január. 29. 16:19","title":"Így néz ki a Putyinhoz kötött palota belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hosszú évek után megfordult a trend, és a magánszálláshelyek nagyobb forgalmat bonyolítottak, mint a kereskedelmiek.","shortLead":"Hosszú évek után megfordult a trend, és a magánszálláshelyek nagyobb forgalmat bonyolítottak, mint a kereskedelmiek.","id":"20210130_siofok_turizmus_szallashelyek_vendegejszakak_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd04432-0591-4bef-b915-509c1a03110c","keywords":null,"link":"/kkv/20210130_siofok_turizmus_szallashelyek_vendegejszakak_2020","timestamp":"2021. január. 30. 08:57","title":"Fellendülést hozott a siófoki magánszállásoknak a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset miatt nem tudtak továbbhaladni a behavazott autóúton. Miután az oltások felhasználhatósága pár órán belül lejárt volna, improvizálniuk kellett. ","shortLead":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset...","id":"20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc65093-66b7-4aac-97e7-3ecf9a0f89fa","keywords":null,"link":"/elet/20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 17:39","title":"Elakadt a hóviharban egy csapat oregoni egészségügyi dolgozó, nekiálltak beoltani az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","shortLead":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","id":"20210128_Rendor_hivatalos_allomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32a64f-35a0-491d-9cc7-972d917041f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Rendor_hivatalos_allomany","timestamp":"2021. január. 28. 16:00","title":"Háromezernél is több rendőr hiányzik az állományból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e45cffa-a4ab-4f1e-ba0c-950959a859ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járványügyi szempontból nem biztos, hogy épp szabályos a nyerni akarók tömörülése.\r

\r

","shortLead":"Járványügyi szempontból nem biztos, hogy épp szabályos a nyerni akarók tömörülése.\r

\r

","id":"20210130_Hosszu_tomott_sor_allt_az_Eurocenterben_a_kaszino_elott_szombat_del_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e45cffa-a4ab-4f1e-ba0c-950959a859ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c63db20-0a0e-4bb7-ad52-5dbfdb12d3f4","keywords":null,"link":"/elet/20210130_Hosszu_tomott_sor_allt_az_Eurocenterben_a_kaszino_elott_szombat_del_korul","timestamp":"2021. január. 30. 13:59","title":"Hosszú, tömött sor állt az Eurocenterben a kaszinó előtt szombat dél körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","shortLead":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","id":"20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9febbe4-3002-4de6-8e15-45e029be6734","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","timestamp":"2021. január. 29. 11:23","title":"Jeladós palackot engedtek el a Bodrogon, hogy kiderüljön, merre úsznak a hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is képes tölteni a mobiltelefont. A folyamat nem valami gyors, de működik.","shortLead":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is...","id":"20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2566c2-53ab-4091-bbb4-bd575f150b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2021. január. 29. 11:05","title":"Vezeték nélkül, több méter távolságból is feltölti a telefont a Xiaomi új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]