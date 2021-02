Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány kirobbanása után.","shortLead":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány...","id":"20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17025551-9b7e-40c6-94e3-57b9f7025bed","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","timestamp":"2021. február. 03. 17:29","title":"Bejárták a vuhani víruslabort a WHO szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan tartalmakat osztottak meg a felületen, amely egyik cégnek sem fért bele.","shortLead":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan...","id":"20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f068a85-9e8b-49b1-ab18-b4eed2d47a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","timestamp":"2021. február. 04. 13:03","title":"Kirúgták a Trump-párti közösségi oldal egyik alapítóját és vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés sorozat, amelyben szerepel, de a már felvett jeleneteit sem adják le.","shortLead":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés...","id":"20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207cd2c-e7b5-4397-a14a-6d4e73bd9afc","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 12:31","title":"Kivágják Marilyn Mansont a filmsorozataiból a szexuális erőszakról szóló vádak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik ősszel. De hogy melyik etapban jön több érdekesség, az idén változhat.","shortLead":"Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik...","id":"20210202_microsoft_windows_10_21h1_21h2_frissites_update","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec5810d-270e-48b2-8524-ccee09bf2ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_microsoft_windows_10_21h1_21h2_frissites_update","timestamp":"2021. február. 02. 15:33","title":"Már dolgoznak az új Windows 10-en, hamarosan ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre játszhat abban, hogy visszahozza az iPhone 13-akba a Touch ID-t az Apple, igaz, a Face ID-ról sem fog lemondani.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre...","id":"20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38017e-fcea-436f-8c65-4eabb903b5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","timestamp":"2021. február. 04. 12:03","title":"Egyre biztosabb: az idei iPhone-okban arcfelismerő és ujjlenyomat-olvasó is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ea6b6c-e2dd-4ecc-81c4-a4a7f196742f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint el lehet venni a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületeit és jogait is hatalmi machinációkkal, de a szellemiségét nem lehet elnyomni, mert eszméket nem lehet elfojtani. Pálfi György úgy véli, ma független, nem a Fidesz szekerét toló alkotóként még annyira sem lehet filmet készíteni, mint a Vajna-időszakban. ","shortLead":"A rendező szerint el lehet venni a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületeit és jogait is hatalmi machinációkkal, de...","id":"20210203_Palfi_Gyorgy_Nem_is_ertem_hogy_lehet_ilyen_naiv_a_hatalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ea6b6c-e2dd-4ecc-81c4-a4a7f196742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2417592-3c75-4e08-beed-3463a60ccddd","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Palfi_Gyorgy_Nem_is_ertem_hogy_lehet_ilyen_naiv_a_hatalom","timestamp":"2021. február. 03. 13:51","title":"Pálfi György: Nem is értem, hogy lehet ilyen naiv a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07241d-99ab-478c-9f29-04beefb899c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügyi siker meghatározó az üzleti életben, azonban ugyancsak fontos a társak tiszteletének kivívása. A Fortune minden évben összeállítja a vállalatok rangsorát az elismertség szerint. Az élen technológiai cégek végeztek, persze ebben a világjárvány is szerepet játszott.","shortLead":"A pénzügyi siker meghatározó az üzleti életben, azonban ugyancsak fontos a társak tiszteletének kivívása. A Fortune...","id":"20210203_fortune_lista_a_vilag_legelismertebb_vallalatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c07241d-99ab-478c-9f29-04beefb899c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf65f8f-978a-422c-ba5f-c5c24580bcfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_fortune_lista_a_vilag_legelismertebb_vallalatai","timestamp":"2021. február. 03. 11:33","title":"Fortune-lista: ezek most a világ legelismertebb vállalatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","shortLead":"Január utolsó napjától él a rendelet, amely szerint akár 500 ezer forintra is lehet büntetni a hasonló szerelvényeket.","id":"20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95826155-738e-4532-84ca-e2bee781d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9587d8f-0286-4c30-a616-3f1597e1ef89","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Ez_a_horrorkaravan_mar_a_fel_millios_birsagot_kapta","timestamp":"2021. február. 04. 07:11","title":"Ez a horrorkaraván már a félmilliós bírságot kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]