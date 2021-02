A koronavírus miatt elmaradt koncertek miatt kieső bevételeket a Quimby tagjainak is pótolniuk kellett. Varga Livius a Lángoló Gitároknak adott interjúban beszélt arról, hogy először őt is az építőipar szippantotta fel, mint a Quimby-stáb legalább felét, aztán egyik munka a másik után jött számára. „Végignéztem a számlatömböm, általában az van, hogy zenész vagyok, meg néha tréningeket tartok vagy előadásokat. Hát itt szinte minden számlára más volt írva, volt tevékenységi kör, amit közben kellett felvennem. Voltak munkák, amiket gyakorlatilag meg kellett tanulnom, mert a nevem miatt megkaptam, de utána kellett néznem. Meg voltak bulvármelók, amiket egyébként nem vállaltam volna el. Az intellektuális fanyalgásom megszűnt a tavalyi évben, örülök is neki.”

Mivel Varga felesége a filmes szakmában dolgozik, ami szintén nagyon megszenvedi a karanténidőszakot, minden beeső munka ajándéknak számított, bármelyikük kapta is. Ha valakinek pénzes munkája volt, egész egyszerűen a másik beugrott helyette vigyázni a gyerekekre és vezetni a háztartást.

„És közben megtanultam még jobban tisztelni a háziasszonyokat. Tehát az, hogy mosogatni, teregetni, és közben ellátni gyerekeket, hát, erre is azt gondoltam, hogy alap. Hogy ezt meg tudjuk csinálni. És észre sem vettem, hogy ezt nem én csinálom, hanem a feleségem, nyolcvan százalékban. Aztán, amikor megkaptam száz százalékban, mert volt olyan munka, hogy egy hétig nem láttuk a feleségemet, na, akkor meg lehetett mutatni, az emancipálódott Varga Livius mit tud. És tényleg főztem, mostam, takarítottam, teregettem némán, és gyerekeztem, és rájöttem: emellett ő még dolgozott? Hát hogy? A pórusaimon vettem a levegőt, hogy szépen fejezzem ki magam, arccal zuhantam a párnába este tizenegykor, és nem fejeztem be mindent. Most már jobb vagyok benne, de megmaradt ez a tiszteletszerű imádatom minden háztartást vezető irányában, akár nő, akár férfi, akár idős, akár fiatal.”

Nemcsak a zenekar tagjainak és stábjának fogyott el a pénze, hanem – mint kiderült – a zenekari pénz is elfogyott. Annyira, hogy nem bírták fizetni a próbatermük költségeit, kénytelenek voltak azt feladni. „Pedig az egy szentély volt, egy műhely, műtermekkel, stúdióval, és az egész, mondhatnánk majdnem egy közösségi tér…”



Az interjúban szóba került a Quimby-frontember, Kiss Tibi is, aki tavaly nyáron visszament a rehabra. „A személyes részét csak Tibitől lehet megkérdezni, illetve, bárkitől meg lehet, csak én nem fogok tudni válaszolni rá. A saját traumáimról tudok beszélni, nehéz volt nekünk is, viszont sajnáltatni nem fogom magam, egyrészt nem először fordult elő, másrészt voltam én a másik oldalon is, tehát van empátiám, nemcsak a baráti és mondhatni testvéri szeretet okán, amit érzek Tibi felé, hanem saját tapasztalatból is tudom, hogy ez milyen. Amikor segítséget kér valaki, akkor kell segíteni.”

A zenekarban – Varga Livius elmondása szerint – mindig, folyamatosan változik minden. Dódi érkezése óta minden három év egy újabb korszaka az együttlétüknek. A zenekar küzdött mindig is az ellen, hogy rutinná váljon a közös munka. Egy idő után meg kell újítani a belső kapcsolatrendszert is.

„Most az öt tag egymásba kapaszkodik, úgy várja Tibit, és még külső segítséget is kérünk és elfogadunk ehhez, ez pedig egy kicsit gatyába rázza a lelkeket. Ez egy jó vonal. Jobb, mint tavaly, az első félévnyi bénultság, aminek a végén majdnem nem volt már zenekar. Nyáron alig lehetett egy beszélgetésre, egy egyszerű Zoomra összehozni öt embert, az elkeserítő volt.”

Most „az utolsó lehelettel” csináltak egy koncertet, amit majd stream formájában lehet megtekinteni. „Az a címe, hogy Quimby Plusz-Mínusz: lesz egy koncert és interjúkat készítünk hozzá, ahol őszintén beszélünk a magunk traumatizált helyzetéről, a zenekar hozzáállásáról Tibi helyzetéhez, és ezáltal a Quimby helyzetéhez, hogy hogyan akarunk aktívak maradni, életben maradni, mire újra kiegészülhetünk vele. Mivel a zenekarból senkinek sem akaródzott elénekelni a Tibi által sikerre vitt számokat, ezért erre ismerős zenészeket hívtunk.” Közreműködik többek között Pásztor Anna és az öccse, a tankcsapdás Lukács Laci és Sidi, továbbá Papp Szabi és Bodor Áron.

