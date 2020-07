Mindig fontosnak tartottuk, hogy őszinték legyünk veletek, ezért szeretnénk megosztani, hogy mi zajlik a zenekar háza táján és mindez milyen következményekkel jár az elkövetkező hónapokra nézve.

Mivel az elmúlt időszak nagyon kimerítő volt Tibi számára, ezért úgy döntött, hogy pihenésre van szüksége és 2020 év végéig terápiás céllal visszavonul a nyilvánosság és a média elől. A zenekar tagjai és menedzsmentje teljes szívvel támogatják ebben a döntésében, és erre kérnek titeket és a sajtó képviselőit is. Természetesen mindannyian azon vagyunk, hogy mielőbb teljes hangerővel térhessünk vissza hozzátok, addig pedig a háttérben rengeteget beszélgetünk, alkotunk és tervezünk. Ígérjük, hogy legkésőbb jövő év elején részletesen beszámolunk nektek és az újságíróknak arról, hogy mi a helyzet a Family Tugedör háza táján.

„A 2019-es év végén már teljesen kimerültem, de a legnagyobb gond az volt, hogy nem kértem segítséget a bajban, és egyedül akartam megoldani a problémáimat. Jelenleg terápián vagyok és a felépülésemre koncentrálok. Nagyon sajnálom, hogy ezt a koncertszezont ki kell hagynom és nem találkozhatunk személyesen, de bízom benne, hogy mielőbb újra együtt lehetünk és jókedvűen táncolhatunk az esőben. Addig is vigyázzatok magatokra, hamarosan jelentkezem és ne féljetek segítséget kérni, ha szükségetek van rá!

Megértésetekben és támogatásotokban bízva, Tibi"

A fentiek sajnos egyúttal azt is jelentik, hogy bár nagyon vártuk, hogy ismét élőben zenélhessünk nektek, le kell mondanunk az idei fellépéseket, a Budapest Parkos koncertünk pedig egy új időpontra, 2021. április 24-re kerül. A koncerttel és a jegyvisszaváltással kapcsolatban alább minden fontos információt megosztunk veletek, mint ahogy azt is megtaláljátok, hogy pontosan hogyan igyekszünk kompenzálni mindazokat, akik már előre megvették a jegyüket.

- Természetesen a már megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek az új dátumra is. A jegyekkel kapcsolatos egyéb kérdésekkel a Budapest Parkot keressétek, akik a jegyvásárlókat e-mailben is értesítik a rendelkezésre álló lehetőségekről. A jegyek átfoglalásának / visszaváltásának részletes menetét a Facebook-eseményben is megtaláljátok az alábbi linken: https://www.facebook.com/events/494476704581736/

- Szeretnénk kicsit jobb kedvre deríteni és kárpótolni azokat a várakozásért és az esetleges kellemetlenségekért, akik már korábban megvették a jegyüket a koncertre, nekik személyre szóló, 1500 Ft-os utalványt adunk, melyet Quimby-s termékekre válthatnak a Popshop.hu oldalán. A kuponnal ráfizetés nélkül beszerezhetitek a nyárra új re-poharainkat, vagy akár a Tükröm, tükröm lemezt is. Az érintettekkel a mai napon e-mailben is felvettük a kapcsolatot, azokat pedig, akik személyesen vásárolták meg a jegyeiket, arra kérjük, hogy mihamarabb írjanak nekünk a [email protected] címen!

Természetesen mi is szomorúak vagyunk, hogy így alakult ez a nyár és nagyon fogtok hiányozni nekünk, de legyünk pozitívak, hiszen legkésőbb 2021 év elején ismét találkozunk és részletesen tájékoztatunk benneteket a terveinkről. Addig is tisztelettel kérünk titeket és a sajtó képviselőit, hogy legyetek felénk megértéssel és türelemmel, amit ezúton is hálásan köszönünk.

Lemondja összes idei fellépését a Quimby, Kiss Tibi jelenleg terápián van és a felépülésére koncentrál - jelentette be a zenekar a Facebookon.

Korábban is volt már leállás a zenekar életében. „Egy hosszú beszélgetéssorozatban vagyunk a csapattal, megbeszéljük az életünket, megfogalmazzuk magunkat, keressük a hogyan tovább lehetőségeit. Arról, miként tudjuk egészséges produkciónak megtartani a Quimbyt. A személyes életünkben is van olyan, amikor sokkal fontosabb mindennél, hogy elvonuljunk és rendbe tegyük saját magunkat. Most ilyen történik a zenekarral is: a koncerteknél, lemezeknél, próbáknál is fontosabb, hogy kitaláljuk magunkat. Hat ember vektorait kell egy irányba fordítani” – mondta Kiss Tibi tavaly októberben a hvg.hu-nak. De mindezt akkor nagyon pozitívnak élték meg. „Egy zenekar élete olyan, mint minden közösségé: nagy kitárulkozás, elengedjük a lovakat, széthullás, saját magunk összekaparása stb.”

Az ezredforduló körül a Quimby nagyon pörgött, Kiss Tibi szerint „két pofára falták az életet, tele voltak energiával”.

Akkoriban adtuk a legtöbb koncertet. Elmentünk a határainkig, nem sokkal később szét is estünk. Azóta kicsit tudatosabban szervezzük az életünket. Ezután jött a Káosz amigos című lemezünk, ami már a széthullás terméke volt, ez logikusan következett az előzményekből

– fejtegette.

Végül, mint zenekar széthullott a Quimby, és Kiss Tibi személyesen is. 2003-tól egy másfél-kétéves szünet következett. Ekkor Kiss Tibi egy komlói rehabra került. Ennek a szünetnek voltak szerinte pozitív hatásai is. „A másfél évnyi idő egy muszájszünet volt, amikor a zenekar újrarendezhette a sorait. Én is beállítottam a gyújtásaimat, és új lendülettel tudtunk nekiállni a zenélésnek. A zenekar újabb korszaka kezdődött ekkor. Amit korábban szédülten, ösztönösen csináltunk, ezután megpróbáltuk összefogni, tudatosabban koordinálni a zenekar életét. Jobban odafigyeltünk a környezetünkre, egymásra, és arra, hogy hogy döntünk bizonyos helyzetekben. Ilyen szempontból azt kell mondjam, nagyon jót tett a zenekarnak a leállás. Nem csak egy rossz dolog volt, hanem egy emberi és spirituális tapasztalat is, amit lehet kamatoztatni, amiből sok mindent tudtunk meríteni” – emlékezett vissza.

A 2005-ös Kilégzés című album egyrészt e végletes élmény kibeszélése volt, másrészt „egy visszatekintés onnan, ahonnan már jobban megfogalmazhatóak a dolgok, és ahonnan egy-egy kiút lehetősége is felcsendülhet. De azért a számokat nem kell mind személyes vallomásnak venni” – mondta egy korábbi interjúban.

Az album hihetetlenül sikeres lett. A Quimby innentől egyre nagyobb népszerűségre és ismertségre tett szert, részben a Csík zenekar Most múlik pontosan feldolgozása miatt is.

A zenekar 15 éves jubileuma alkalmából 2006-ban kiadta a Family tugedört, majd újabb albumok következtek, a zenekar pedig a legfontosabb koncertzenekarok egyike azóta is.