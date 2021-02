Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","shortLead":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","id":"20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9d4885-8104-4f12-88b5-337b28aa352d","keywords":null,"link":"/idojaras/20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","timestamp":"2021. február. 19. 05:12","title":"Borongós idővel zárul a munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült Államokban, ahonnan tavaly kiutasították - közölte a német szövetségi rendőrség egyik szóvivője szombaton.","shortLead":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült...","id":"20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a892112-81bc-4247-ba57-fc3cc3c05d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","timestamp":"2021. február. 20. 17:19","title":"Hatvan év után zsuppolták vissza Németországba a náci táborőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2321d10b-1e82-40eb-80bd-d4940e56bbab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárcavezető azt reméli, hogy Békéscsabán és környékén tíz év múlva olyan környezet alakul ki, mint amilyet a Mercedes beruházása indított el Kecskeméten.","shortLead":"A tárcavezető azt reméli, hogy Békéscsabán és környékén tíz év múlva olyan környezet alakul ki, mint amilyet a Mercedes...","id":"20210218_palkovics_bekescsaba_gyula_repulogepgyartas_airbus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2321d10b-1e82-40eb-80bd-d4940e56bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbd54d4-3b27-49a9-b143-1710bfe1628d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_palkovics_bekescsaba_gyula_repulogepgyartas_airbus","timestamp":"2021. február. 18. 17:51","title":"Palkovics: Békéscsaba és Gyula lehet a magyar repülőgépipar központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"A jegybank elemzésében érdekes módon szó sem esik például az EU-ban az egyik legmagasabb magyar inflációról, a látványosan meggyengült forintról, és az államháztartási hiányról se nagyon. Vélemény.","shortLead":"A jegybank elemzésében érdekes módon szó sem esik például az EU-ban az egyik legmagasabb magyar inflációról...","id":"20210219_Karsai_Gabor_Ondicseretbol_jeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1c5ffc-601b-45ce-a019-709644c186b9","keywords":null,"link":"/360/20210219_Karsai_Gabor_Ondicseretbol_jeles","timestamp":"2021. február. 19. 13:00","title":"Karsai Gábor: A válságkezelésben nem fukarkodik az öndicsérettel az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","shortLead":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","id":"20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534a3f4-759d-4782-ba12-6b2354de6d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","timestamp":"2021. február. 18. 18:07","title":"Gajdics Ottó lett a HírTV tartalmi igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. ","shortLead":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta...","id":"20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ded9ec-9e99-4d7a-926b-de13f752b00c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","timestamp":"2021. február. 20. 11:43","title":"Börtönbe kell vonulnia Alekszej Navalnijnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány alá tartozó kiadó kormánypropagandáját eddig csak a megyei lapok tartalmazták, most erősítenek.","shortLead":"A Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány alá tartozó kiadó kormánypropagandáját eddig csak a megyei lapok...","id":"20210218_city_ingyenes_lap_mediaworks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b171d-a795-4468-b30f-efb6466e7260","keywords":null,"link":"/kkv/20210218_city_ingyenes_lap_mediaworks","timestamp":"2021. február. 18. 18:30","title":"Ingyenes lapcsaládot indít a Mediaworks az ellenzéki vezetésű városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20a6cc6-92dd-49ef-9211-d0d0354ccc63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanéves korában meghalt Arturo Di Modica, a New York-i tőzsde közelében álló „Támadó bika” szobor alkotója. Az alkotás figyelemre méltó pályát futott be, először engedély nélkül állították fel. ","shortLead":"Nyolcvanéves korában meghalt Arturo Di Modica, a New York-i tőzsde közelében álló „Támadó bika” szobor alkotója...","id":"20210220_Meghalt_a_legismertebb_New_Yorki_szobor_alkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20a6cc6-92dd-49ef-9211-d0d0354ccc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e052b699-dcc6-4c40-aa83-1495420848a0","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Meghalt_a_legismertebb_New_Yorki_szobor_alkotoja","timestamp":"2021. február. 20. 17:14","title":"Meghalt a legismertebb New York-i szobor alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]