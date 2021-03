Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok generációit tanította.

2021. március. 06. 15:47 Meghalt Balázs Béla, a magyarországi és nemzetközi csillagászat meghatározó alakja 2021. március. 07. 08:45 Hétmillió eurós befektetés a Codecoolban A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában. 2021. március. 07. 13:10 Késsel akarta lerendezni közlekedési vitáját egy teherautó sofőrje Veszprémnél Nem szokványos lezárása egy vitának. 2021. március. 06. 20:38 Kálmán Olga is megkapta a lemondott védőoltást A DK elnökségi tagja mellett Nemes Gábort is beoltották. 2021. március. 08. 07:33 Már 639 milliárdot költött „menekültválságra" a kormány, pedig évek óta alig érkeznek menedékkérők Tavaly szeptemberig összesen 103 ember volt, akit menedékkérőként regisztráltak Magyarországon. 2021. március. 08. 08:33 Pár év múlva gyűrű formájú hotel nyílhat az űrben A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná. A családi tradíció és a modern vívmányok kerülnek ellentétbe, miközben egy család minden tagja azt keresi, mi a kulcs a boldogsághoz. A monostor gyermekei, első rész. 2021. március. 06. 19:00 Doku360: Imádkozás helyett inkább edzeni fogok a szerzeteseknél "Az éttermek csak azért nyithatnak ki, hogy kereszthuzatot csináljanak" - Kovács András Péter videóban magyarázza a kormány intézkedéseit A humorista oltási listájának legvégén a nők vannak, a melegek sehol. 2021. március. 06. 17:35