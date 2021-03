Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","shortLead":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","id":"20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56274bf-78a6-4ec0-84ae-b08462bf74dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","timestamp":"2021. március. 11. 10:40","title":"Sokkal drágább lesz a hús, a tej, a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oxfordi vakcina ABV5300-as tételének alkalmazása után több olyan esetet is jelentettek, hogy vérrög képződött a beoltottak szervezetében. Adatok egyelőre nem támasztják ezt alá, de sokan óvatosak, és az Európai Gyógyszerügynökség is vizsgálja a tételt.","shortLead":"Az oxfordi vakcina ABV5300-as tételének alkalmazása után több olyan esetet is jelentettek, hogy vérrög képződött...","id":"20210312_astrazeneca_abv5300_panyolorszag_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da690aa3-4b5a-4c64-9004-7dd67c00c1c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_astrazeneca_abv5300_panyolorszag_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 12. 17:24","title":"Megosztja Európát az AstraZeneca-vakcina: Spanyolországban kivárnak, a németek szerint sincs mitől félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb2a31e-24a5-4fac-8ae0-2e0b7e3b263e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos tőzsdei holdingja visszatér az energetikai szektorba, megveszi a Tigáz azon felét, amelyik még nem Mészáros-érdekeltség. ","shortLead":"A felcsúti milliárdos tőzsdei holdingja visszatér az energetikai szektorba, megveszi a Tigáz azon felét, amelyik még...","id":"20210312_Meszaros_Lorinc_jegybanki_segitseggel_lesz_KeletMagyarorszag_gazkiralya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb2a31e-24a5-4fac-8ae0-2e0b7e3b263e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92a653-f853-4b93-bd60-3fa612532682","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Meszaros_Lorinc_jegybanki_segitseggel_lesz_KeletMagyarorszag_gazkiralya","timestamp":"2021. március. 12. 17:00","title":"Mészáros Lőrinc jegybanki segítséggel lesz Kelet-Magyarország gázkirálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem fogadták meg a kormányfő tanácsát.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem...","id":"20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59dc1c8-93f3-4e1b-8ceb-309dd8b67322","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 12. 17:52","title":"Ezúttal Dubajba repült a NER magángépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d","c_author":"Schmuck Erzsébet - Kanász-Nagy Máté","category":"360","description":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk az igazságosság, a részvétel és a fenntarthatóság jegyében, írják szerzőink. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának második etapja folytatódik. ","shortLead":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk...","id":"20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dd28b6-346a-42d8-8f6f-798eb9afb314","keywords":null,"link":"/360/20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","timestamp":"2021. március. 12. 16:30","title":"Schmuck Erzsébet–Kanász-Nagy Máté: A Fidesz felett egyszerűen eljárt az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól anélkül is megnézhetjük a mobilos Google Chrome böngészőben, hogy mit tartalmaz egy adott weboldal, hogy meg kellene azt nyitnunk.","shortLead":"Mostantól anélkül is megnézhetjük a mobilos Google Chrome böngészőben, hogy mit tartalmaz egy adott weboldal, hogy meg...","id":"20210311_google_chrome_weboldal_elonezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f09b02-22a1-4cdd-8a37-9d89d281a99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_google_chrome_weboldal_elonezete","timestamp":"2021. március. 11. 19:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Chrome-ot, máris használhatja az új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt sorra dőlnek a fertőzöttségi rekordok és minden eddiginél többen vannak lélegeztetőgépen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a további kormányzati döntésekről tájékoztatott a Kormányinfón. ","shortLead":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma...","id":"20210311_Kormanyinfo_gulyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a149cfa-4d69-4884-9552-2eb7ae63221b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Kormanyinfo_gulyas","timestamp":"2021. március. 11. 10:52","title":"Gulyás: 24 órán belül nyilvánosságra hozza az orosz és kínai vakcinaszerződéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","shortLead":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","id":"20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07470595-f4da-49cb-89f9-af3a137b9700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","timestamp":"2021. március. 12. 20:10","title":"Akkumulátoripari biztos lett a volt energetikai államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]