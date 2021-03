Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem az a tipikus kirándulóidő.","shortLead":"Nem az a tipikus kirándulóidő.","id":"20210320_Ho_szel_hideg_meg_egy_utolsot_rug_a_tel_ezen_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0389bc-5966-4d49-98bf-0b1beba35656","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Ho_szel_hideg_meg_egy_utolsot_rug_a_tel_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2021. március. 20. 16:32","title":"Hó, szél, hideg: még egy utolsót rúg a tél ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","shortLead":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","id":"20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b73c5-cd93-4186-9cea-d87503eeb476","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","timestamp":"2021. március. 19. 08:25","title":"Orbán: 2,5 millió beoltott felett lehet elgondolkodni a nyitáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4f9b7-760f-4efb-8275-ecdd62aba308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Steven Gerrard rasszista incidens miatt szeretne vizsgálatot, a meccs azonban az SK Slavia Praha kapusának sérülése és a Rangers piros lapjai miatt volt emlékezetes. ","shortLead":"Steven Gerrard rasszista incidens miatt szeretne vizsgálatot, a meccs azonban az SK Slavia Praha kapusának sérülése és...","id":"20210319_UEFA_Europa_liga_Rangers_Prague","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4f9b7-760f-4efb-8275-ecdd62aba308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01cf03-bd58-4e35-b901-5e42c0eab0f9","keywords":null,"link":"/sport/20210319_UEFA_Europa_liga_Rangers_Prague","timestamp":"2021. március. 19. 10:58","title":"UEFA-vizsgálatot sürget a Glasgow Rangers edzője a botrányos Európa-liga-meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar kormány mást csinál, viszont már közgazdasági kiindulópontja is hibás – mondja Bihari Péter közgazdász, egyetemi oktató, korábban a Monetáris Tanács tagja.","shortLead":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar...","id":"20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33442fc9-b395-4365-9e23-f8317337f53c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","timestamp":"2021. március. 20. 16:00","title":"Bihari Péter: A magyar válságkezelés szociálisan még Trumpéhoz képest is érzéketlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d59621-1f58-49f4-824c-4cc9dbb31d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lehet minden idők legdrágább Volvója, már amennyiben sikerül eladni a kikiáltási áron.","shortLead":"Ez lehet minden idők legdrágább Volvója, már amennyiben sikerül eladni a kikiáltási áron.","id":"20210319_6_milliard_forintot_kernek_ezert_a_kopottas_kombi_volvoert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d59621-1f58-49f4-824c-4cc9dbb31d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2760756f-e94b-4d4d-a478-b9633f6454d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_6_milliard_forintot_kernek_ezert_a_kopottas_kombi_volvoert","timestamp":"2021. március. 19. 06:41","title":"6 milliárd forintot kérnek ezért a kopottas kombi Volvóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a nők keményen harcoltak a szexuális szabadságért, az egyéjszakás kapcsolatoknak még mindig negatív a felhangja, főleg, ha egy nőről van szó. Mit mondtak vagy mondanának neves feministák arra, hogy a társadalom továbbra is kettős mércével méri a szexuális partnerek számát a nők és a férfiak esetében?","shortLead":"Bár a nők keményen harcoltak a szexuális szabadságért, az egyéjszakás kapcsolatoknak még mindig negatív a felhangja...","id":"20210318_Mi_a_baj_az_egyejszakas_kalandokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c8122a-7e62-456d-86bd-3906e9cfdfec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210318_Mi_a_baj_az_egyejszakas_kalandokkal","timestamp":"2021. március. 18. 19:15","title":"Mi a baj az egyéjszakás kalandokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A dolgozókat kiterelték az utcára, a rendőrség átvizsgálta az épületet.","shortLead":"A dolgozókat kiterelték az utcára, a rendőrség átvizsgálta az épületet.","id":"20210319_Bombariado_TV2_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc5604a-8005-4527-af3e-5113cdccfa4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_Bombariado_TV2_kozpont","timestamp":"2021. március. 19. 19:35","title":"Bombariadó volt a TV2 központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","shortLead":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","id":"20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667f00c-2506-4076-a025-8813d0b74aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","timestamp":"2021. március. 19. 10:47","title":"Jól áll a gyári tuning a Volkswagen Transporternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]