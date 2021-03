A humorista korábban Árpa Attila bejegyzésére reagált, aki szintén megbetegedett, hogy most együtt küzdenek a vírus ellen - írja a Blikk. Nacsa Olivér most a közösségi oldalán üzent. Azt írta, nem érti, hogy lehetnek még mindig emberek, akik vírustagadók és oltásellenesek.

"Nem tudom, hogy hol is kezdjem?! Talán azzal vezetném fel, hogy vigyáztam! Sőt nagyon vigyáztam! Nem mentem sehova, nem érintkeztem senkivel, amikor vásárolni mentem FFP2-es maszkban tettem. És mégis megtalált ez a szörnyeteg! Most kezdem a 9. napot és pokoli szar! A legeslegfontosabb küldetésem most a tüdő védelme! Folyamatosan mérem az oxigén szintet" - idézi a lap Nacsa bejegyzését, aki feltehetően a véroxigén szintjéről beszél. "Döbbenten olvasom, hogy mennyi ember van az utcákon, sokan maszk nélkül!!! Egyszerűen hihetetlen! Az emberiség történetének egyik leghalálosabb járványa zajlik" - írta, illetve hozzátette, hogy az ismeretségi köréből már többen is életüket vesztették a vírus miatt.

"Emberek az ég szerelmére, VEGYÉTEK KOMOLYAN!!! Nincs kivétel! Azt már el sem akarom hinni, hogy esetleg még mindig léteznek vírustagadók vagy oltás ellenesek?! Azonnal oltakozni mindenkinek, ahogy sorra kerül! Én pedig addig küzdök! A világ legcsodálatosabb embere van mellettem, aki nélkül nem tudom mihez kezdenék?! Szóval harcolok és imádkozom!" - írta Nacsa Olivér a Facebook-oldalán.