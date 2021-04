Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7215cdc-1cbb-40e4-af28-823a5b5d6e15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cătălin Cherecheș 2,7 millió lejjel nem tud elszámolni.","shortLead":"Cătălin Cherecheș 2,7 millió lejjel nem tud elszámolni.","id":"20210411_nagybanya_polgarmester_catalin_chereches","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7215cdc-1cbb-40e4-af28-823a5b5d6e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7a0630-101a-437a-949a-f25ece488476","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_nagybanya_polgarmester_catalin_chereches","timestamp":"2021. április. 11. 13:14","title":"Elkobozzák a nagybányai polgármester igazolatlan eredetű vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar és szél miatt adtak ki figyelmeztetést, gyors lehűlés jön.","shortLead":"Zivatar és szél miatt adtak ki figyelmeztetést, gyors lehűlés jön.","id":"20210412_idojaras_omsz_vihar_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e082d4c3-f71a-4e56-874c-8ed214227bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_idojaras_omsz_vihar_szel","timestamp":"2021. április. 12. 05:37","title":"Hétfő délután érkezik a rossz idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d76049-ec84-4fa2-8728-3c28fe9cc0d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hideg abroncsokkal előadott manőver után egy embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hideg abroncsokkal előadott manőver után egy embert kellett kórházba szállítani.","id":"20210412_Ilyen_egy_totalisan_rosszul_kivitelezett_izomautozas__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d76049-ec84-4fa2-8728-3c28fe9cc0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15309daa-f049-4d47-bea9-52449e2985b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Ilyen_egy_totalisan_rosszul_kivitelezett_izomautozas__video","timestamp":"2021. április. 13. 04:24","title":"Ilyen egy totálisan rosszul végződő izomautózás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az nem derült ki, lefutották-e a teljes szigetkört. ","shortLead":"Az nem derült ki, lefutották-e a teljes szigetkört. ","id":"20210412_Budapesten_van_Oscar_Isaac_es_Ethan_Hawke_ki_is_ugrottak_a_Margitszigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57f105c-ad5b-416f-9de3-314e3eb558c6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Budapesten_van_Oscar_Isaac_es_Ethan_Hawke_ki_is_ugrottak_a_Margitszigetre","timestamp":"2021. április. 12. 11:44","title":"Budapesten van Oscar Isaac és Ethan Hawke, ki is ugrottak a Margitszigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","shortLead":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","id":"20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c2572-d159-45f5-b802-859629249824","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","timestamp":"2021. április. 12. 09:03","title":"A kínai járványügy vezetője most már azt mondja, nem úgy értette, amit a kínai vakcinák hatékonyságáról mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

\r

","shortLead":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

\r

","id":"20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5b6bd-4853-427c-8ce3-0739753344dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. április. 13. 08:37","title":"A közmédia nem forgat filmet az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ea08c7-00a0-46de-8a65-9cd1e83fcd69","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Megkezdődött Kigaliban Paul Rusesabagina tárgyalása, aki az 1994-es ruandai népirtás idején több mint ezer életet mentett meg a szállodájában. A történetét feldolgozó és több Oscar-jelölést is begyűjtő Hotel Ruanda című film által ikonná vált Rusesabaginát tavaly rejtélyes körülmények között rabolták el a ruandai hatóságok, miután éveken keresztül szervezkedett az általa diktátornak nevezett Paul Kagame ruandai elnök ellen.","shortLead":"Megkezdődött Kigaliban Paul Rusesabagina tárgyalása, aki az 1994-es ruandai népirtás idején több mint ezer életet...","id":"20210409_Terrorizmus_vad_birosag_PaulRusesabagina_Hotel_Ruanda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ea08c7-00a0-46de-8a65-9cd1e83fcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e1236-8dea-408c-9b4a-8e7102ab97ce","keywords":null,"link":"/360/20210409_Terrorizmus_vad_birosag_PaulRusesabagina_Hotel_Ruanda","timestamp":"2021. április. 11. 16:00","title":"Terrorizmus vádjával áll bíróság előtt a Hotel Ruanda elrabolt hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]