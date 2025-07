Kiderült, kit indít a Fidesz Zuglóban, ahol vezet a Tisza, miközben Hadházy sem száll ki

A Tisza jelöltje 42 százalékot, míg a körzetet 2022-ben megnyerő Hadházy Ákos 18 százalékot kapna Zuglóban a 21 Kutatóközpont mérése alapján. Ezzel el is dőlt a vita, hogy részt vegyen-e Hadházy a Tisza előválasztásán – legalábbis Magyar Péter szerint, de Hadházy így is kész elindulni. A felmérést készítő intézetet vezető Róna Dániel szerint csak az a biztos, hogy a Fidesznek aligha osztanak lapot. A HVG azt is kiderítette, kit indít a kormánypárt.