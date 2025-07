Kivérezteti a kormány a külföldi tulajdonú építőanyag-gyártókat, Orbán apjának bányacége viszont továbbra is szárnyal

A magyarországi építőanyag-gyártás negatív spirálja 2021-ben kezdődött, amikor az Orbán-kormány kivetette a cementgyártókat és kavicsbányákat sújtó kiegészítő bányajáradékot. A rendeletben megszabott 3 milliárd forintos árbevételi határ ma is változatlan, miközben a kumulált infláció 45 százalék volt azóta, nem beszélve a jócskán megemelkedett energiaárakról és munkabérekről. Ez önmagában is az import felé tereli a vásárlókat, hiszen a külföldi cégek behozatalát semmi efféle sarc nem terheli. Az ebből származó bevétel 2022-ben 38 milliárd forintra rúgott, a kormánynak pedig annyira megtetszett az ötlet, hogy 2023 februárjában kiterjesztette a tégla- és a csempegyártó cégekre is a bányajáradék-fizetési kötelezettséget.

A kabinet így 2023-ban 242 milliárd forintos bevételhez jutott – 2024-ben viszont már csupán feleennyihez. Sikerült ugyanis olyan vadul megsarcolni az érintett vállalatokat, hogy azok kényszerűen visszafogták vagy éppen külföldre költöztették magyarországi termelésüket.

A kormánynak azonban egyéb ötletei is voltak.