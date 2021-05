Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","shortLead":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","id":"20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee2b328-3af3-4fad-b529-ebdeec179f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","timestamp":"2021. május. 29. 17:44","title":"Fizetős parkolást vezettek be Visegrádnál az erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5157be31-48e2-402a-96c0-e33944a5c9f5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megy a találgatás Londonban, mi lehet az oka a brit-magyar csúcstalálkozónak. Vannak, akik különösen az időzítést találják furcsának - olvasható a BBC hírelemzésében. ","shortLead":"Megy a találgatás Londonban, mi lehet az oka a brit-magyar csúcstalálkozónak. Vannak, akik különösen az időzítést...","id":"20210529_BBC_Boris_Johnson_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5157be31-48e2-402a-96c0-e33944a5c9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8332675-44d8-4eb9-994c-d29afe5d5d9d","keywords":null,"link":"/360/20210529_BBC_Boris_Johnson_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 29. 09:00","title":"BBC: Sokan vakarják a fejüket, miért is fogadta Boris Johnson Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","shortLead":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","id":"20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a1a5a-1784-49a1-9ac9-71aaba306954","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 30. 10:19","title":"Novák Katalin: „Aki csúfolódik, az csak fél valamitől” - itt a gyereknapi kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ac1d06-e75b-4a9b-9272-c9e058555daa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háziorvosától is kérheti az angol nyelvű igazolást, még akkor is, ha a koronavírus elleni oltást nem tőle kapta. Egyes nagy tömegeket beoltó oltópontok maguk is ezt javasolják azoknak, akik nem akarnak sokat várni.





","shortLead":"A háziorvosától is kérheti az angol nyelvű igazolást, még akkor is, ha a koronavírus elleni oltást nem tőle kapta...","id":"20210528_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_ketnyelvu_oltasi_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70ac1d06-e75b-4a9b-9272-c9e058555daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7d1b1f-1f0e-4531-8299-2a26950d4c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_ketnyelvu_oltasi_igazolas","timestamp":"2021. május. 28. 13:53","title":"Gyorsan megkaphatja az angol nyelvű oltási igazolást, ha külföldre utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ba958b-13d4-4d4b-8679-a91807f3c438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel beterítő \"szellemhálók\" eredetének felkutatásába kezdtek helyi szakemberek. ","shortLead":"A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel...","id":"20210530_hawaii_szellemhalok_eredete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ba958b-13d4-4d4b-8679-a91807f3c438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149bd7e7-8630-4b79-ada3-150f64db8e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_hawaii_szellemhalok_eredete","timestamp":"2021. május. 30. 10:03","title":"Megelégelték az állatgyilkos \"szellemhálókat\", elkezdik kinyomozni, honnan vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella régóta ígérgetett gyerekvédelmi intézkedéscsomagja a büntetési tételek szigorítására épül, de ez nem biztos, hogy sokat segít a gyerekek elleni szexuális bűncselekmények visszaszorítására. A Fülkében Lux Ágnes gyerekjogi szakértővel beszélgettünk. ","shortLead":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella régóta ígérgetett gyerekvédelmi intézkedéscsomagja a büntetési tételek szigorítására...","id":"20210529_Fulke_Megvedi_a_gyerekeket_ha_listazzuk_a_pedofilokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee7d017-ef6d-4bb1-bbf8-e25f33374195","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Fulke_Megvedi_a_gyerekeket_ha_listazzuk_a_pedofilokat","timestamp":"2021. május. 29. 14:00","title":"Fülke: Megvédi-e a gyerekeket, ha listázzuk a pedofilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy nap alatt jött össze 5 millió forint.","shortLead":"Négy nap alatt jött össze 5 millió forint.","id":"20210528_jakab_peter_rekordbuntetes_adomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958d1a1c-bee3-418e-b111-726c32163e61","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_jakab_peter_rekordbuntetes_adomany","timestamp":"2021. május. 28. 16:50","title":"Már összegyűlt Jakab Péter 10 milliós rekordbüntetésének a fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity a repülés utolsó szakaszában már nem tudott a navigációs kamerájára hagyatkozni.","shortLead":"Az Ingenuity a repülés utolsó szakaszában már nem tudott a navigációs kamerájára hagyatkozni.","id":"20210528_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beb33f8-82b7-4ab8-b0aa-801c15ce1045","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","timestamp":"2021. május. 28. 16:03","title":"Videó: rázósra sikerült a NASA marsi helikopterének hatodik repülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]