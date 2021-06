Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899e4dcd-bfb8-427b-8a7c-6a8b87006f3c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az embereknek szükségük van egy gazemberre - csakúgy, mint a DC-képregényvilág főgonoszának, Jokernek, ugyanez a mottója a klasszikus Disney-rajzfilmek rettegett karakterének, Szörnyellának is, akinek eredettörténetét 200 millió dollárból filmesítette meg a szórakoztatóipari óriás.","shortLead":"Az embereknek szükségük van egy gazemberre - csakúgy, mint a DC-képregényvilág főgonoszának, Jokernek, ugyanez...","id":"202124_film__igeretes_fiatal_lany_szornyella","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=899e4dcd-bfb8-427b-8a7c-6a8b87006f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c445ac-fe71-462e-a4f6-1af2158a904a","keywords":null,"link":"/360/202124_film__igeretes_fiatal_lany_szornyella","timestamp":"2021. június. 20. 08:30","title":"Egy ígéretes fiatal lány, aki talpig kutyabőrbe öltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bródy még ajándékkal is készült.","shortLead":"Bródy még ajándékkal is készült.","id":"20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6735b62-c4e0-4935-ae24-b303f18449f4","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","timestamp":"2021. június. 20. 19:16","title":"A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","shortLead":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","id":"20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb99870-323d-43e2-9b3b-e40be3665553","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","timestamp":"2021. június. 20. 22:17","title":"München vezetése hivatalosan kéri, hogy szivárványszínben világíthassák ki a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f24948b-da8b-4ec3-86c4-39d02f26a752","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához kell hűnek maradnunk, és akkor nem lesz baj.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához kell hűnek maradnunk, és...","id":"20210620_Gyorben_figyelmeztetett_a_terjeszkedo_iszlam_veszelyeire_Semjen_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f24948b-da8b-4ec3-86c4-39d02f26a752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc57846-f23f-4f80-a778-e7374f8db0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Gyorben_figyelmeztetett_a_terjeszkedo_iszlam_veszelyeire_Semjen_Zsolt","timestamp":"2021. június. 20. 19:46","title":"Győrben figyelmeztetett a terjeszkedő iszlám veszélyeire Semjén Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert kocsiban. ","shortLead":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert...","id":"20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f28c7-3c46-43f2-92ad-06d919ca3e76","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","timestamp":"2021. június. 21. 11:16","title":"30 éves a Thelma és Louise - csókkal ünnepelt a két főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","shortLead":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","id":"20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ace30-db00-4365-89de-7fae232766ed","keywords":null,"link":"/elet/20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","timestamp":"2021. június. 21. 05:42","title":"Videó is készült arról, ahogy a Vígszínházra felmászó fiatal lezuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat a filmnézés szórakozásból tudatos önfejlesztéssé? Ezekre a kérdésekre is választ ad a HVG Extra Pszichológia magazin új videósorozata, amelyben Kapitány-Fövény Máté elemez filmeket.","shortLead":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat...","id":"20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb6016f-21c2-4cca-9332-5bfbc11c9649","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","timestamp":"2021. június. 20. 20:15","title":"Hogyan néz filmet egy pszichológus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]