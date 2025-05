Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d87a245-0cd9-4e85-98c2-07b3104bb774","c_author":"HVG","category":"360","description":"Május elején a Vatikánban megválasztották Ferenc pápa utódját. Egy interjúban Donald Trump is bejelentkezett a posztra, olyannyira, hogy még egy képet is posztolt magáról egyházfőként. A Duma Aktuál csapata elővett egy korábbi fotót, amin látszik, hogy az amerikai elnök még a békés Ferenc pápából is kihozta a Rambót, majd jött az érdekes következtetés, hogy a világ sorsát el fogják tudni dönteni egy hatfős kórteremben is – és hogy a konklávé több mindenben is hasonlít egy általános iskolára. Kiderült az is, hogy ministránsként kinek kellett tömjénkúrára menni, és miért baj az, ha egy pap szőlőbor helyett almabort használ.","shortLead":"Május elején a Vatikánban megválasztották Ferenc pápa utódját. Egy interjúban Donald Trump is bejelentkezett a posztra...","id":"20250528_papavalasztas-duma-aktual","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d87a245-0cd9-4e85-98c2-07b3104bb774.jpg","index":0,"item":"b293b683-4d9d-4a64-b89f-9dc93b504d26","keywords":null,"link":"/360/20250528_papavalasztas-duma-aktual","timestamp":"2025. május. 28. 17:30","title":"Több közös van a pápaválasztásban és a magyar oktatásban, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","shortLead":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","id":"20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a.jpg","index":0,"item":"ab7338fc-c284-407b-acd3-db3a833ed40d","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","timestamp":"2025. május. 29. 10:38","title":"Hiába robbantak be a Philip Morris bevételei, a pénzügyi műveletek visszafogták a profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Komoly munkaerőhiány van a balkáni országban, a kormány mégis lerövidítené a munkanapot.","shortLead":"Komoly munkaerőhiány van a balkáni országban, a kormány mégis lerövidítené a munkanapot.","id":"20250528_Hetoras-munkanap-Montenegro-munkaerohiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331.jpg","index":0,"item":"bc4051e7-04cd-45ac-b6b5-7a0a46413df8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Hetoras-munkanap-Montenegro-munkaerohiany","timestamp":"2025. május. 28. 12:35","title":"Hétórás munkanap jöhet Montenegróban, csak nincs, aki ledolgozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","shortLead":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","id":"20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4.jpg","index":0,"item":"7f0f1c25-aa5c-4de8-8ffb-fa2f0decaaa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","timestamp":"2025. május. 27. 16:03","title":"33 gramm, 25 percig repül: hangtalanul deríti fel a terepet az amerikai hadsereg új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pofon itt, pofon ott.","shortLead":"Pofon itt, pofon ott.","id":"20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"a6fa0428-562d-4a4a-98de-d97b23c147aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","timestamp":"2025. május. 28. 16:26","title":"A Macron házaspár incselkedésén viccelődik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dab390-d050-47d1-85ed-eaed0f93523c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lord Spencer szerint a tüzet vandálok okozták.","shortLead":"Lord Spencer szerint a tüzet vandálok okozták.","id":"20250528_Felgyujtottak-Diana-hercegne-egykori-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35dab390-d050-47d1-85ed-eaed0f93523c.jpg","index":0,"item":"52a6953b-3c97-424c-974a-d246e5861a11","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Felgyujtottak-Diana-hercegne-egykori-otthonat","timestamp":"2025. május. 28. 15:47","title":"Felgyújtották Diana hercegné egykori otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412abd71-0752-426c-9e16-55c133ed1a01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alapváltozatnál közel kétszer nagyobb teljesítménnyel bír ez a vadonatúj BMW M4.","shortLead":"Az alapváltozatnál közel kétszer nagyobb teljesítménnyel bír ez a vadonatúj BMW M4.","id":"20250529_dupla-elvezet-922-loerovel-tamad-a-legujabb-bmw-m4-manhart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412abd71-0752-426c-9e16-55c133ed1a01.jpg","index":0,"item":"e5bcb426-9223-4e60-a8d8-7949eb6b1c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_dupla-elvezet-922-loerovel-tamad-a-legujabb-bmw-m4-manhart","timestamp":"2025. május. 29. 07:21","title":"Dupla élvezet: 922 lóerővel támad a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd embercsempészeknek nem osztanak lapot. Szeretettel Brüsszelből című sorozatunk írása.","shortLead":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd...","id":"20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922.jpg","index":0,"item":"d3b65ea9-c5c9-4dd8-a378-e9c974490596","keywords":null,"link":"/360/20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","timestamp":"2025. május. 27. 17:30","title":"Kiderült, hol érnek össze a műkörömbiznisz és az embercsempészet szálai Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]