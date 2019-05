Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl a nyolcaddöntőn az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl a nyolcaddöntőn az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás...","id":"20190522_fucsovics_marton_genf_atp_tenisztorna_kieses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8114054d-e44b-411d-a19a-75d26e6d4016","keywords":null,"link":"/sport/20190522_fucsovics_marton_genf_atp_tenisztorna_kieses","timestamp":"2019. május. 22. 14:14","title":"A címvédő Fucsovics az első meccsén kiesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","shortLead":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","id":"20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741b1bb-1dba-451d-b146-059466402e11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","timestamp":"2019. május. 21. 18:26","title":"Az arisztokrata autóknál mindig van feljebb, 3D-s kárpittal jön az új Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási bizottsághoz fordul.","shortLead":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási...","id":"20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61078300-3428-4fba-8b02-0e84d60ef754","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","timestamp":"2019. május. 23. 12:29","title":"Ezzel az első szavazóknak küldött levéllel kampányol a Fidesz mellett Érd polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93da604-dac4-4bad-aa1c-7b5fa3dc28af","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"\"Fűszerezd zenével az ételed!\" - ajánlja Levi Roots, és mindjárt mindkettőt kínálja is. A csóró, börtönviselt jamaicai bevándorló reggie-zenészből a nagymamája receptje csinált multimilliomost az Egyesült Királyságban.","shortLead":"\"Fűszerezd zenével az ételed!\" - ajánlja Levi Roots, és mindjárt mindkettőt kínálja is. A csóró, börtönviselt jamaicai...","id":"20190522_Film_keszul_a_rasztasef_eleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c93da604-dac4-4bad-aa1c-7b5fa3dc28af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e084105-a8b1-4b1c-a1da-6e69cc8b109a","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Film_keszul_a_rasztasef_eleterol","timestamp":"2019. május. 22. 20:10","title":"A rasztaséf és a nagyi szósza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","shortLead":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","id":"20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd8801-bf17-453b-8338-54550075acce","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","timestamp":"2019. május. 22. 07:58","title":"Imádták az utasok az Uber-sofőrként dolgozó háborús bűnöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","shortLead":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","id":"20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121616dd-e824-455b-9cd3-ba775a9be025","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","timestamp":"2019. május. 22. 11:39","title":"Az Ab sem védte meg a megbüntetett TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös szervezetet hozott létre hat párt a XVI. kerületben. ","shortLead":"Közös szervezetet hozott létre hat párt a XVI. kerületben. ","id":"20190522_Ujabb_budapesti_keruletben_lehet_kozos_ellenzeki_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03810a7-05f6-47c8-ba9d-d1fe1247367f","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Ujabb_budapesti_keruletben_lehet_kozos_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. május. 22. 11:52","title":"Egy budapesti kerületben már megvalósulhat a teljes ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","shortLead":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","id":"20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836da570-cd2d-4d3a-a735-102f10048cff","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","timestamp":"2019. május. 22. 06:15","title":"Közel 18 millió forintból tartanak csapatépítőket az új paksi blokkokat építőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]