[{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még a múlt héten történt a budapesti Móricz Zsigmond körtéren.","shortLead":"Az eset még a múlt héten történt a budapesti Móricz Zsigmond körtéren.","id":"20190426_rendorseg_elfogas_aktivista_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec53ded8-0610-4706-8aab-4c65884c0e95","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_rendorseg_elfogas_aktivista_tamadas","timestamp":"2019. április. 26. 07:31","title":"Elkapták a férfit, aki megharapott egy MSZP-s aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11962802-21b6-4047-b0fe-9efa1ca873fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre aztán végképp nem gondolna.","shortLead":"Erre aztán végképp nem gondolna.","id":"20190424_Tronok_harca_a_Brant_jatszo_szinesz_bevallotta_mit_vitt_magaval_a_forgatasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11962802-21b6-4047-b0fe-9efa1ca873fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b27235-0731-4581-abcc-4f46a7b6a980","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Tronok_harca_a_Brant_jatszo_szinesz_bevallotta_mit_vitt_magaval_a_forgatasrol","timestamp":"2019. április. 24. 15:21","title":"Trónok harca: a Brant játszó színész bevallotta, mit vitt magával a forgatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Lassan két hónapja ígért soron kívüli beszerzést a gyerekeik mellett éjszakázó szülőknek szánt kórházi ágyakra az állami intézményfenntartó, de ezek nemhogy nem érkeztek még meg, egy jó darabig nem is fognak. Mi lenne, ha nem ígért volna soronkívüliséget?? ","shortLead":"Lassan két hónapja ígért soron kívüli beszerzést a gyerekeik mellett éjszakázó szülőknek szánt kórházi ágyakra...","id":"20190426_Ennyit_a_szulok_korhazi_elhelyezeserol_soron_kivuli_beszerzest_igert_meg_csak_az_elokeszites_elokesziteset_kezdi_az_AEEK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd03451d-4eaa-4bbf-b03a-91956da6daf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Ennyit_a_szulok_korhazi_elhelyezeserol_soron_kivuli_beszerzest_igert_meg_csak_az_elokeszites_elokesziteset_kezdi_az_AEEK","timestamp":"2019. április. 26. 12:11","title":"Ennyit a szülők kórházi elhelyezéséről: soron kívüli beszerzést ígért, még csak az előkészítést kezdi az ÁEEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abd8efe-793c-48a3-a1f1-af85de285236","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi a különbség, ha azt mondom a gyerekemnek, hogy „nyughatatlan vagy”, vagy ha egy szakértői bizottság azt írja róla a szakvéleményében, hogy „hiperaktív”? Számos pró és kontra érv sorakoztatható fel a gyerekkorban adható diagnózisokhoz, címkékhez kötődően. Egy biztos: önmagukban semmit sem jelentenek. ","shortLead":"Mi a különbség, ha azt mondom a gyerekemnek, hogy „nyughatatlan vagy”, vagy ha egy szakértői bizottság azt írja róla...","id":"20190425_Hiperaktiv_aspergeres_es_a_tobbi_cimke__art_vagy_hasznal_a_gyereknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abd8efe-793c-48a3-a1f1-af85de285236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7aa2b7-1327-453d-b405-ee8818e0b8ff","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190425_Hiperaktiv_aspergeres_es_a_tobbi_cimke__art_vagy_hasznal_a_gyereknek","timestamp":"2019. április. 25. 12:00","title":"Hiperaktív, aspergeres és a többi címke – árt vagy használ a gyereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","shortLead":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","id":"20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44b85e4-9eb3-4dfd-8096-8514d8f5e3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","timestamp":"2019. április. 24. 14:22","title":"Elütötte az autós a bringást, mert nem volt hajlandó lehúzódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán nemzetiségeknek, például a magyaroknak és románoknak erre most is joguk van.","shortLead":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán...","id":"20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf2985a-9261-4523-8adf-6f809b617a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","timestamp":"2019. április. 25. 16:07","title":"Magyarokkal is példálózott Putyin a Kim Dzsong Un-találkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 30-án egy konferenciával egybekötött bemutatót szervez a Magyar Honvédség Modernizációs Intézete, ahol a magyar hadseregben használt csúcstechnológiák vonulnak fel.","shortLead":"Április 30-án egy konferenciával egybekötött bemutatót szervez a Magyar Honvédség Modernizációs Intézete, ahol a magyar...","id":"20190425_haditechnika_digital_soldiers_20_katonai_konferencia_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b9fd3f-4c67-4b5a-a7b8-a4a198eba269","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_haditechnika_digital_soldiers_20_katonai_konferencia_fegyver","timestamp":"2019. április. 25. 18:03","title":"Kiállításon nézhetjük meg, milyen csúcstechnológiát használnak a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862d2a02-272d-46f9-87c8-7715630c91c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mind a biztonsági és minőségi szempontoknak, mind a nyomon követhetőségi és jelölési előírásoknak megfelelt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vizsgált 10 üzletlánc polcairól származó 1 \"baby\", 3 bio és 10 hagyományos banán.","shortLead":"Mind a biztonsági és minőségi szempontoknak, mind a nyomon követhetőségi és jelölési előírásoknak megfelelt a Nemzeti...","id":"20190426_banan_nebih_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862d2a02-272d-46f9-87c8-7715630c91c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5981405c-199c-4fc6-8c03-7122f46e1212","keywords":null,"link":"/elet/20190426_banan_nebih_ellenorzes","timestamp":"2019. április. 26. 11:17","title":"Megmondta a Nébih, melyik a legjobb banán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]