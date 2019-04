Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kontinens öngyilkosságáról beszélt az államtitkár.","shortLead":"A kontinens öngyilkosságáról beszélt az államtitkár.","id":"20190330_Novak_Katalin_Europa_a_mi_Europank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d649d-ea96-458c-bf40-ee9d20d619cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Novak_Katalin_Europa_a_mi_Europank","timestamp":"2019. március. 30. 21:31","title":"Novák Katalin: Európa a mi Európánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936e7246-a5c6-4a6a-ba7f-bc6d92b8ec62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren. Az ottani olajkitermelést Trump elődje tiltotta be, amit ő megpróbált felülírni.","shortLead":"Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren...","id":"20190331_Egy_biro_nem_engedi_hogy_Trump_fittyen_hanyjon_Obama_kornyezetet_vedo_rendeletere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=936e7246-a5c6-4a6a-ba7f-bc6d92b8ec62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab11d61-6061-4b48-b4ae-85c5e0f9cd22","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Egy_biro_nem_engedi_hogy_Trump_fittyen_hanyjon_Obama_kornyezetet_vedo_rendeletere","timestamp":"2019. március. 31. 09:39","title":"Egy bíró nem engedi, hogy Trump fittyen hányjon Obama Jeges-tengert védő rendeletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6acc49-f581-44f3-9dc6-a3cb94f0939c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agysejtek formáinak matematikai úton történő leírására és osztályozására dolgoztak ki új módszert a Blue Brain Project svájci agykutatási kezdeményezés tudósai. Ezzel létrehozták az agy sejtjei és azok funkciói formális katalógusának alapjait.","shortLead":"Az agysejtek formáinak matematikai úton történő leírására és osztályozására dolgoztak ki új módszert a Blue Brain...","id":"20190331_agysejtek_osztalyozasa_rendszerezes_matematikai_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6acc49-f581-44f3-9dc6-a3cb94f0939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9928152c-3bce-421f-bbb6-a2bcfd9d16ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_agysejtek_osztalyozasa_rendszerezes_matematikai_algoritmus","timestamp":"2019. március. 31. 16:03","title":"100 éves rejtélyt oldottak meg az agyunkban, csak egy kis matek kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a9cfa3-9cd9-4ab9-ab3e-e3d83680b058","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan lesz valaki 14 évesen egy limonádécég vezérigazgatója? Milyen jogai lesznek a jövő szarvasmarháinak? Mi van, ha túlértékeljük a mesterséges intelligenciát? Egyebek mellett erre ad válaszokat idén a Brain Bar.","shortLead":"Hogyan lesz valaki 14 évesen egy limonádécég vezérigazgatója? Milyen jogai lesznek a jövő szarvasmarháinak? Mi van, ha...","id":"20190401_brain_bar_budapest_2019_eloadok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a9cfa3-9cd9-4ab9-ab3e-e3d83680b058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0975fce-3d8f-41cc-b675-bcef18b9277d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_brain_bar_budapest_2019_eloadok","timestamp":"2019. április. 01. 13:03","title":"Hogyan lesz valaki 14 évesen vezérigazgató?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680a75dc-f2ef-4b1d-bdb5-87e14e41a775","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Az idehaza nemrég bemutatott Egy ország, egy király a történelmi események egyoldalú tablója lett. ","shortLead":"Az idehaza nemrég bemutatott Egy ország, egy király a történelmi események egyoldalú tablója lett. ","id":"201913__bekes_forradalom__fektelen_meszarlasok__filmes_szepites__tombolva_haladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=680a75dc-f2ef-4b1d-bdb5-87e14e41a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab0f2f5-ff7e-40ef-81dd-8df0cb192a08","keywords":null,"link":"/kultura/201913__bekes_forradalom__fektelen_meszarlasok__filmes_szepites__tombolva_haladok","timestamp":"2019. március. 31. 15:00","title":"A féktelen mészárlások kimaradtak a francia forradalomról szóló új filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól az életünk. A megmérettetés folytatódik a munkahelyen – immár sokkal nagyobb téttel. Nemcsak arról van szó, hogy nap mint nap teljesítenünk kell, hanem arról is, hogy amit csinálunk, arról időről időre beszélnünk kell mások előtt. ","shortLead":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól...","id":"sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad271a71-8fe1-4e54-97e2-1a68d4526e1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","timestamp":"2019. április. 01. 11:30","title":"Izzadó tenyér, elcsukló hang: így bánjunk el a lámpalázzal! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Így kiáltanak fel a pesszimisták, amikor azt látják, hogy minden jó más emberek ölébe hullik. Pedig a szél valójában nem fúj mindig szembe, csak úgy tűnik. De vajon mennyire könnyű másképp látni és érezni?","shortLead":"Így kiáltanak fel a pesszimisták, amikor azt látják, hogy minden jó más emberek ölébe hullik. Pedig a szél valójában...","id":"20190331_Miert_mindig_velem_tortenik_ez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33200394-db22-497e-84cc-9c4e09119412","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190331_Miert_mindig_velem_tortenik_ez","timestamp":"2019. március. 31. 19:15","title":"Miért mindig velem történik ez? - Ismerős a kérdés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Így alakult a labdarúgó NB I.","shortLead":"Így alakult a labdarúgó NB I.","id":"20190330_Kikapott_a_Kisvarda_es_a_Puskas_Akademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988a3709-c965-4f24-b315-fa3d7c0b22ee","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Kikapott_a_Kisvarda_es_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2019. március. 30. 19:14","title":"Kikapott a Kisvárda és a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]