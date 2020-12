Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01030d17-29e0-4b42-84f5-ce401662bf4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A százhalombattai őskori régészeti park és a hozzátartozó Matrica Múzeum január elsejétől megszűnik múzeumként működni.

Ennek értelmében az itteni kutatási tevékenységnek is búcsút kell inteni. Négy országos szervezet szerint ezt nem szabadna engedni. ","shortLead":"A százhalombattai őskori régészeti park és a hozzátartozó Matrica Múzeum január elsejétől megszűnik múzeumként működni...","id":"20201218_Leminositenek_az_orszag_egyik_fontos_regeszeti_parkjat_es_muzeumat__tiltakozik_a_szakma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01030d17-29e0-4b42-84f5-ce401662bf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b2ae5b-276d-4a49-9ac5-35e57c5e2b76","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Leminositenek_az_orszag_egyik_fontos_regeszeti_parkjat_es_muzeumat__tiltakozik_a_szakma","timestamp":"2020. december. 18. 11:29","title":"Leminősítenék az ország egyik fontos régészeti parkját és múzeumát - tiltakozik a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek után hagyományos tévécsatornákkal is szeretne együttműködni. ","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek...","id":"20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0816c6-c30d-43bb-aaf6-d1530b24cf22","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","timestamp":"2020. december. 17. 11:35","title":"Tévés babérokra tör a másfélmilliós nézettséggel rendelkező Partizán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne, hogy a biztonsági öv miatt halnak meg az autósok.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne...","id":"20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a83f3a-300a-4fb5-aba5-1bfc969626a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","timestamp":"2020. december. 17. 09:33","title":"A \"gyilkos biztonsági öv\" parádés példájával üzent az oltáselleneseknek Boldogkői Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot, de vállalatok tömegei már nem bírják a bevételkiesést, az embereknek egyre kevesebb pénzük van a fogyasztásra, bértámogatási program nélkül a munkanélküliség is nőhet, a kormány pedig nem arra költ, amire költenie kellene – olvasható a Kopint-Tárki elemzésében.","shortLead":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot...","id":"20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993285a-d09a-443e-8c42-410fb128f82c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","timestamp":"2020. december. 17. 12:01","title":"Kopint-Tárki: Nem az ipar leállása rengetheti meg a magyar gazdaságot, hanem az, hogy nem tudunk miből vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0095a9a-090c-4df5-8d5c-21f7f6fdf9f5","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Közvetítőhiénák zsebébe vándorolhat az a pénz, amivel az olasz állam támogatja a járvány miatt munka nélkül maradt szezonális munkásokat, akik közül sokan észak-afrikai illegális bevándorlók.","shortLead":"Közvetítőhiénák zsebébe vándorolhat az a pénz, amivel az olasz állam támogatja a járvány miatt munka nélkül maradt...","id":"20201215_Szervezetten_nyuljak_le_az_olasz_idenymunkasok_allami_bertamogatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0095a9a-090c-4df5-8d5c-21f7f6fdf9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacff2f0-5001-4b31-b60f-b9d8169cab86","keywords":null,"link":"/360/20201215_Szervezetten_nyuljak_le_az_olasz_idenymunkasok_allami_bertamogatasat","timestamp":"2020. december. 17. 17:00","title":"Agrármaffiózók nyúlják le az olasz idénymunkások állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József ereszkedése robbantotta ki a régi ügyet, a rendőrség rajta van.","shortLead":"Szájer József ereszkedése robbantotta ki a régi ügyet, a rendőrség rajta van.","id":"20201218_Nyomoznak_Bayer_Zsolt_pedofil_harcostarsa_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a16a575-b6ec-4013-bad6-c7297f607798","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyomoznak_Bayer_Zsolt_pedofil_harcostarsa_ugyeben","timestamp":"2020. december. 18. 14:09","title":"Nyomoznak Bayer Zsolt hírbe hozott \"harcostársa\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f0b806-b9cb-407e-88fa-e52473db2589","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokáig Pete Buttigieg is versenyben volt a demokrata elnökjelöltségért, de aztán kiszállt.","shortLead":"Sokáig Pete Buttigieg is versenyben volt a demokrata elnökjelöltségért, de aztán kiszállt.","id":"20201217_joe_bide_pete_buttigieg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f0b806-b9cb-407e-88fa-e52473db2589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a702ed-a110-40c9-ae30-7c976822eb70","keywords":null,"link":"/elet/20201217_joe_bide_pete_buttigieg","timestamp":"2020. december. 17. 16:44","title":"Biden nyíltan meleg riválisát jelölte közlekedési miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]