[{"available":true,"c_guid":"5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","shortLead":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","id":"20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f.jpg","index":0,"item":"3af5605f-f413-4e7c-b525-db0734afff84","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","timestamp":"2025. március. 23. 17:59","title":"Előrehozott választásokat írt ki Kanada új miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fe22f-0baa-4e70-8b16-11c090909cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főúr köszöni szépen, remekül van, csak kicsit magányos.","shortLead":"Főúr köszöni szépen, remekül van, csak kicsit magányos.","id":"20250324_Lazar-Janos-projekt-kanca-tenyesztes-Erdogan-lo-Four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/193fe22f-0baa-4e70-8b16-11c090909cbc.jpg","index":0,"item":"2681f103-66c1-4183-861e-fb0237dc5855","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Lazar-Janos-projekt-kanca-tenyesztes-Erdogan-lo-Four","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Lázár következő nagy projektje: kancát keres Erdogan lovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1369376-91fa-404c-9768-601e5e15eeeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter már felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, és elő is készítették a beadványukat az amerikai pénzügyminisztériumnak.","shortLead":"A miniszter már felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, és elő is készítették a beadványukat az amerikai...","id":"20250324_rogan-kalman-szankciok-usa-parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1369376-91fa-404c-9768-601e5e15eeeb.jpg","index":0,"item":"04719755-73cf-4594-9a03-0d8de8b59be8","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_rogan-kalman-szankciok-usa-parlament-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 16:26","title":"Rogán Antal azt állítja, ő is várja a választ arra, hogy miért került fel az USA szankciós listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9649e4f-0bc5-4011-b74b-58a0e081b4a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google egy kísérlete után állítja: nincs érdemi hatásuk a híreknek a cég hirdetési üzletágára.","shortLead":"A Google egy kísérlete után állítja: nincs érdemi hatásuk a híreknek a cég hirdetési üzletágára.","id":"20250324_google-kereso-hirek-eltuntetese-eu-teszt-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9649e4f-0bc5-4011-b74b-58a0e081b4a4.jpg","index":0,"item":"fb0d09e8-a1be-4902-a2fe-5e4b39c8c39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_google-kereso-hirek-eltuntetese-eu-teszt-eredmenyek","timestamp":"2025. március. 24. 15:03","title":"Mi történne, ha eltűnnének a Google-ből a hírek? Kipróbálták, íme az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","shortLead":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","id":"20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"7992e513-7bb8-4068-beac-5e354335a277","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","timestamp":"2025. március. 23. 16:03","title":"Peszkov: Nem kizárt, hogy az elmúlt hetekben kettőnél többször is beszélt egymással telefonon Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3724ae4-d0ee-4bb8-bbba-5caf40fe4546","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem alakulnak ki emlékek, ám úgy tűnik, ez nem egészen van így.","shortLead":"Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem...","id":"20250324_csecsemo-babakor-agy-emlek-kialakulasa-hippokampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3724ae4-d0ee-4bb8-bbba-5caf40fe4546.jpg","index":0,"item":"c3b880b8-18d8-40ca-ab07-e895c5bd920b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_csecsemo-babakor-agy-emlek-kialakulasa-hippokampusz","timestamp":"2025. március. 24. 20:03","title":"Miért nem emlékszünk arra, ami babakorban történt? A válasz egészen meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]