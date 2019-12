Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372","c_author":"Richter Gedeon Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk. De vajon tényleg benne lakik a szerelem? A bánattól valóban meg tud szakadni? Miért dobog néha a torkunkban? És miért jelöljük a szívet piros szívalakkal, ha teljesen más a formája? Különleges kérdésekre különleges válaszokat kerestünk.\r

","shortLead":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk...","id":"20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e502a5bd-d78b-4706-a151-a48f9bcb47b3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","timestamp":"2019. december. 09. 09:30","title":"Valóban meg tud szakadni? – Tények, amiket kevesen tudnak a szívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","shortLead":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","id":"20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b092d22c-ee8e-47bd-8852-aaeffcbf5f59","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Az orkanagymamák segítik az unokáik életben maradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult matekegyenleteket. Az app el is magyarázza, mit és hogyan kell csinálni.","shortLead":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult...","id":"20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a4f52b-36d7-47d7-a74c-ff4d3fa49cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 09. 16:03","title":"Itt az alkalmazás, amellyel a bonyolultabb matekfeladatok is megoldhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2016 és 2020 között csaknem megfeleződött a közmunkaprogramra szánt összeg.","shortLead":"2016 és 2020 között csaknem megfeleződött a közmunkaprogramra szánt összeg.","id":"20191210_Nepszava_100_ezer_kozmunkas_munkaja_szunhet_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339c761a-fd49-4696-981e-1b3be3228ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nepszava_100_ezer_kozmunkas_munkaja_szunhet_meg","timestamp":"2019. december. 10. 07:08","title":"Népszava: 100 ezer közmunkás munkája szűnhet meg négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4226ab53-14a6-4e08-9467-4b6131ae1824","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 60 métert mászott felfelé egy szakadékból egy négyéves ikerpár, miután autóbalesetet szenvedtek apjukkal.","shortLead":"Csaknem 60 métert mászott felfelé egy szakadékból egy négyéves ikerpár, miután autóbalesetet szenvedtek apjukkal.","id":"20191209_Hatvanmeteres_szakadekbol_maszott_ki_egy_negyeves_ikerpar_miutan_balesetet_szenvedtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4226ab53-14a6-4e08-9467-4b6131ae1824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214397e7-00c5-4d79-82b8-74524204f016","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Hatvanmeteres_szakadekbol_maszott_ki_egy_negyeves_ikerpar_miutan_balesetet_szenvedtek","timestamp":"2019. december. 09. 16:54","title":"Hatvanméteres szakadékból mászott ki egy négyéves ikerpár, miután balesetet szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. ","shortLead":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek...","id":"20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c03b6c9-3cc5-4acd-a29a-39f3858476d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 10. 12:17","title":"A minimálbérről egyeztet a kormány a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban úgy tűnt, a lengyel kormánypárt elnöke elhalasztja az operációt, hogy Duda mellett kampányolhasson.","shortLead":"Korábban úgy tűnt, a lengyel kormánypárt elnöke elhalasztja az operációt, hogy Duda mellett kampányolhasson.","id":"20191209_Megmutottek_Jaroslaw_Kaczynskit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b5bb3a-6f85-4920-a349-46b6643bb1e5","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Megmutottek_Jaroslaw_Kaczynskit","timestamp":"2019. december. 09. 11:23","title":"Megműtik Jaroslaw Kaczynskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győri polgármesterjelöltje mellett állt ki egy szórólapon a kézilabdázó.","shortLead":"A Fidesz győri polgármesterjelöltje mellett állt ki egy szórólapon a kézilabdázó.","id":"20191209_Gorbicz_Anita_a_Fidesz_jeloltje_mellett_kampanyol_Gyorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1819248b-41ee-4344-a5ee-1835ff1ff41f","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Gorbicz_Anita_a_Fidesz_jeloltje_mellett_kampanyol_Gyorban","timestamp":"2019. december. 09. 17:38","title":"Görbicz Anita a Fidesz jelöltje mellett kampányol Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]