[{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délnyugaton a +10 fok sem kizárt.","shortLead":"Délnyugaton a +10 fok sem kizárt.","id":"20210129_melegfront_eso_ho_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585723bc-0a96-451e-ab99-6fe7aa940585","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_melegfront_eso_ho_elorejelzes","timestamp":"2021. január. 29. 05:10","title":"Újabb melegfront érkezik, esőt és havat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Bejelentették Brüsszelben, hogy az oltóanyag-gyártóknak előre kell majd jelezniük, milyen szállítmányt terveznek az EU-ból eljuttatni harmadik országokba. Az unió megtagadhatja a kivitelt, ha az sérti a közös oltási célok elérését.","shortLead":"Bejelentették Brüsszelben, hogy az oltóanyag-gyártóknak előre kell majd jelezniük, milyen szállítmányt terveznek...","id":"20210129_Korlatozza_az_EU_a_teruleterol_kiviheto_vakcinak_mennyiseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3002258-9989-4096-a530-59b03cb1ca65","keywords":null,"link":"/eurologus/20210129_Korlatozza_az_EU_a_teruleterol_kiviheto_vakcinak_mennyiseget","timestamp":"2021. január. 29. 17:22","title":"Korlátozza az EU a területéről kivihető vakcinák mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aabe8b5-6996-47ef-a5ff-3791ae9b54a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szigetnél a kétharmadával csökkent a munkatársak száma, írja Kádár Tamás főszervező, ám mindaddig, amíg mások direkt támogatásokat élveznek, addig úgy fog tűnni, hogy a szakma milliárdokat kap.","shortLead":"A Szigetnél a kétharmadával csökkent a munkatársak száma, írja Kádár Tamás főszervező, ám mindaddig, amíg mások direkt...","id":"20210129_sziget_foszervezo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aabe8b5-6996-47ef-a5ff-3791ae9b54a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e3e35e-ed39-430b-9126-2977208b5aa4","keywords":null,"link":"/elet/20210129_sziget_foszervezo_koronavirus","timestamp":"2021. január. 29. 11:50","title":"Sziget-főszervező: A kormánynak végre valódi segítséget kellene nyújtania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sandhurst brit katonai akadémia képzési költségei akár a 34 millió forintot is elérhetik. A miniszterelnök fia itt végzett, csakúgy, mint néhány másik magyar. De őróluk semmit nem tudni.","shortLead":"A Sandhurst brit katonai akadémia képzési költségei akár a 34 millió forintot is elérhetik. A miniszterelnök fia itt...","id":"20210128_honvedelmi_miniszterium_vadai_agnes_sandhurst_akademia_orban_gaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4236f7-ab0c-43a5-8c35-e95078403359","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_honvedelmi_miniszterium_vadai_agnes_sandhurst_akademia_orban_gaspar","timestamp":"2021. január. 28. 19:29","title":"Nem árulja el a Honvédelmi Minisztérium, kik tanultak Orbán fia mellett a méregdrága akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A 2008-as válság óta nemhogy csökkent volna, de egyes országokban még nőtt is a jövedelmi viszonyok közötti egyenlőtlenség – hívja fel a figyelmet a szervezet.","shortLead":"A 2008-as válság óta nemhogy csökkent volna, de egyes országokban még nőtt is a jövedelmi viszonyok közötti...","id":"20210129_ENSZ_2030ra_a_felere_kell_csokkentenie_az_EUnak_a_szegenysegben_elok_szamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6b75c-f123-436e-9bf7-08e8f3b0b292","keywords":null,"link":"/eurologus/20210129_ENSZ_2030ra_a_felere_kell_csokkentenie_az_EUnak_a_szegenysegben_elok_szamat","timestamp":"2021. január. 29. 15:50","title":"ENSZ: 2030-ra a felére kell csökkentenie az EU-nak a szegénységben élők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A jelenlegi helyzet és az oltás nem az, amikor méltányolni lehet a „saját szervezetemmel azt csinálok, amit akarok” érvelést, írja szerzőnk és azt is állítja, a Covid-vakcinát kötelezővé kellett volna tenni.","shortLead":"A jelenlegi helyzet és az oltás nem az, amikor méltányolni lehet a „saját szervezetemmel azt csinálok, amit akarok”...","id":"202104_csak_egy_szunyogcsipes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5704ed-6258-4a93-857b-94b7b738def8","keywords":null,"link":"/360/202104_csak_egy_szunyogcsipes","timestamp":"2021. január. 29. 15:00","title":"Balavány: Oltani márpedig kell, akár keleti vakcinával is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit miniszterelnök így nyilatkozott.

","shortLead":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit...","id":"20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2934aed9-15af-46f5-ac0f-a07fe5fbf48e","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","timestamp":"2021. január. 30. 10:05","title":"300 ezer hongkongi költözhet Nagy-Britanniába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166a885b-66d7-4eb7-94f0-b46740917655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei amerikai futball-liga döntőjét a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers vívja majd, de a Volo ötlete miatt egy speciális pontszerzés egész biztosan nagy figyelmet kap majd.","shortLead":"Az idei amerikai futball-liga döntőjét a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers vívja majd, de a Volo ötlete...","id":"20210128_Ingyen_autokat_osztogat_a_Volvo_Super_Bowlon_ha_bejon_egy_ritka_pontszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=166a885b-66d7-4eb7-94f0-b46740917655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe2f0a9-065d-40b6-8a2d-269946d86e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Ingyen_autokat_osztogat_a_Volvo_Super_Bowlon_ha_bejon_egy_ritka_pontszerzes","timestamp":"2021. január. 29. 04:25","title":"Ingyen autókat osztogat a Volvo a Super Bowlon, egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]