397-ig esett a forint

Itt az új MNB-program: jön a minősített vállalati hitel
Új minősített hitelterméke vezet be a Magyar Nemzeti Bank. Milyen előnyöket tartogat ez a lehetőség a vállalkozások számára?
Kedvező lehetőség a likviditás javítására feldolgozóipari vállalatok számára.
A kiberbiztonsági követelmények teljesítése érdekében további fél év felkészülési időt kaptak az érintett szervezetek.
Az idén hatalmas, 774 milliárd forintos keretösszeg keresi a helyét a GINOP Plusz programban.
A Fidesz és a Tisza Párt tábora stabilizálódott, így a pártnélküli szavazók meggyőzése lehet a választásig hátralévő hónapok legfőbb feladata – állította a politikai elemző a Szent István-programmal kapcsolatban.
Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, vendégház és medence azért kellett, mert nagy a család – magyarázta Orbán Győző.
Öt tűzoltóság több órányi munkájával sikerült eloltani a tegnapi tüzet.
Néhány nap alatt közel 300-an csatlakoztak a nyilatkozathoz.