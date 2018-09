Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott gyerekek címet kapta. ","shortLead":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott...","id":"20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1674e36a-fb99-47dc-8f72-89bb36f873da","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"\"Halott gyerekek\": az iskolai lövöldözéseket parodizálja ki a South Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MTA kutatói a legfrissebb kutatási eredményekre építve fejlesztenek diagnosztikai rendszert.","shortLead":"Az MTA kutatói a legfrissebb kutatási eredményekre építve fejlesztenek diagnosztikai rendszert.","id":"20180926_Attores_a_rakdiagnosztikaban_mar_mutet_kozben_elkeszulhet_a_szovettan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0eb94f-672a-44de-b6a9-fd9c8ea5917a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Attores_a_rakdiagnosztikaban_mar_mutet_kozben_elkeszulhet_a_szovettan","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:50","title":"Áttörés a rákdiagnosztikában: már műtét közben elkészülhet a szövettan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088e0a0-0bac-499c-b7db-8e2ff1f9475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érden egy kritikus asztaltársaságot fenyegetnek pénzbírsággal, Pécelen egy Facebook-csoport csapta ki a biztosítékot.","shortLead":"Érden egy kritikus asztaltársaságot fenyegetnek pénzbírsággal, Pécelen egy Facebook-csoport csapta ki a biztosítékot.","id":"20180926_Kulonos_esetekben_tiltja_az_erdi_es_a_peceli_polgarmester_a_telepules_nevenek_hasznalatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088e0a0-0bac-499c-b7db-8e2ff1f9475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc85f4da-2b16-4419-bec5-41f948294387","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Kulonos_esetekben_tiltja_az_erdi_es_a_peceli_polgarmester_a_telepules_nevenek_hasznalatat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:56","title":"Különös esetekben tiltja az érdi és a péceli polgármester a település nevének használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","shortLead":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","id":"20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd5cdc-7ed4-471a-9f0a-fb2fe21dd782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:14","title":"Ilyen is van: nemet mondott egy felvidéki városnak az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont légitársaságokra – jelentette be György István fővárosi kormánymegbízott.","shortLead":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont...","id":"20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12b423-9ad9-4485-afb3-2c164b57c545","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:02","title":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt megbüntették a Ryanairt és a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","shortLead":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","id":"20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ca52f-d9b0-4791-a7e2-bf20c641a654","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:58","title":"Kirándulni készül? Van két rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c90e33-7593-48bf-b11d-74d858ffadba","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","timestamp":"2018. szeptember. 27. 05:11","title":"Kellemes őszi nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","shortLead":"Csíkszentkirályon támadt emberre a múlt héten az állat, a minisztérium engedélyezte a kilövését.","id":"20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ec223-1f2d-48b2-a2a5-a1d3b9871e65","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kilovesi_engedelyt_adtak_a_mult_heten_sulyos_seruleseket_okozo_szekelyfoldi_medvere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:25","title":"Kilövési engedélyt adtak a múlt héten súlyos sérüléseket okozó székelyföldi medvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]