[{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ár egy hajót is partra vetett.","shortLead":"Az ár egy hajót is partra vetett.","id":"20180928_Kaosz_es_menekulo_emberek_mindenfele__foldrenges_es_szokoar_pusztitott_Indoneziaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b002e89c-836a-4ae8-8592-9ea68d33100c","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Kaosz_es_menekulo_emberek_mindenfele__foldrenges_es_szokoar_pusztitott_Indoneziaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:06","title":"Káosz és menekülő emberek mindenfelé – földrengés és szökőár pusztított Indonéziában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfcd4ef-37f8-4fb4-85da-062e8d8fae63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már most szeretne olyan háttérképeket a telefonjára, mint amilyenekkel majd október elején mutatkoznak be az új Pixelek, akkor irány a Google Drive vagy a MEGA.","shortLead":"Ha már most szeretne olyan háttérképeket a telefonjára, mint amilyenekkel majd október elején mutatkoznak be az új...","id":"20180929_google_pixel_3_xl_androidos_hatterkepek_letoltes_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfcd4ef-37f8-4fb4-85da-062e8d8fae63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0259043-8476-40bf-b0ac-348ec15e5c30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_google_pixel_3_xl_androidos_hatterkepek_letoltes_ingyen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:03","title":"Olyan háttérképei lehetnek a telefonján, mint a Google még be sem mutatott mobiljának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","shortLead":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","id":"20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd606c49-d3b8-44af-8bb6-08c67e4e22c1","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:31","title":"Franciaországban lépett fel a Mindenki gyerekkórusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571b2f4a-da29-4fa5-8ce6-0c6c0dc28970","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A felvonulók a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A felvonulók a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.","id":"20180930_Lezarjak_kora_este_a_Lanchidat_felvonulas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571b2f4a-da29-4fa5-8ce6-0c6c0dc28970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ce2977-cea5-49dc-9265-985d378c339e","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Lezarjak_kora_este_a_Lanchidat_felvonulas_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:53","title":"Lezárják kora este a Lánchidat felvonulás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","shortLead":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","id":"20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee7ada3-f1cd-4d10-8e17-96b6d90d5ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:06","title":"Csúnyán elrontotta az MTI Rétvári nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7720b0e-2bf2-484a-9b85-29fafe7a73ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány beígérte ugyan az emelést, de augusztusban a fideszesek el sem mentek az erről szóló parlamenti ülésre. ","shortLead":"A kormány beígérte ugyan az emelést, de augusztusban a fideszesek el sem mentek az erről szóló parlamenti ülésre. ","id":"20180928_Az_apolasi_dij_azonnali_emeleseert_tuntettek_a_Kossuth_teren__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7720b0e-2bf2-484a-9b85-29fafe7a73ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84176504-be42-48b6-bfab-58a6b8b56d97","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Az_apolasi_dij_azonnali_emeleseert_tuntettek_a_Kossuth_teren__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:16","title":"Az ápolási díj azonnali emeléséért tüntettek a Kossuth téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","shortLead":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","id":"20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd53e3-e52c-4612-bd7d-104dce48e7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:35","title":"Trump elrendelte az FBI-vizsgálatot a szexuális zaklatással megvádolt főbíró-jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos fotózáson még 2rule-ban voltak a Haladás focistái, aztán átvették a mezt.","shortLead":"A hivatalos fotózáson még 2rule-ban voltak a Haladás focistái, aztán átvették a mezt.","id":"20180929_Hiaba_valtottak_Szombathelyen_2rulera_edzesen_csak_rafanyalodnak_az_Adidasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55192e-3532-4dba-be24-1e24248f1824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Hiaba_valtottak_Szombathelyen_2rulera_edzesen_csak_rafanyalodnak_az_Adidasra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:27","title":"Hiába váltottak Szombathelyen 2rule-ra, edzésen csak ráfanyalodnak az Adidasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]