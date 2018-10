Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó alacsony visszatérítése miatt. A személyautók mehetnek, a kamionok vesztegelhetnek.","shortLead":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó...","id":"20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396502c-7cc0-4514-8eed-e7bd00c1754e","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Lezárják a magyar-szerb határt Kelebiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai Nobel-díjat. Az indoklás szerint a három tudós az evolúció mechanizmusát felhasználva ért el úttörő eredményeket kutatásaiban, amelyek gyakorlati haszna ma már a gyógyszergyártáson át az üzemanyag-előállításig megfigyelhető.","shortLead":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai...","id":"20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83b459-c241-4906-bf68-1f9b87332a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2018. október. 03. 12:43","title":"Kihasználták az evolúció erejét: hárman kapták idén a kémiai Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tanulmány szerint a film negatív kritikusainak több mint fele a közösségi médiában nem is valós felhasználó volt, csak politikai propagandára használta fel a Star Wars-filmről szóló vitát. ","shortLead":"Egy tanulmány szerint a film negatív kritikusainak több mint fele a közösségi médiában nem is valós felhasználó volt...","id":"20181002_Valojaban_orosz_trollok_huztak_le_Az_utolso_jediket_a_kozossegi_mediaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eff79d6-45ff-4217-9f2f-b4f5879661e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_Valojaban_orosz_trollok_huztak_le_Az_utolso_jediket_a_kozossegi_mediaban","timestamp":"2018. október. 02. 20:55","title":"Valójában orosz trollok húzták le Az utolsó jediket a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön üzemkezdettől két hétre bezár a Déli pályaudvar, a MÁV-Start nem biztosít pótlóbuszokat. Elmagyarázzuk, melyik vonatokat érinti ez, mit használjon helyettük, és mi mindennek az oka.","shortLead":"Csütörtökön üzemkezdettől két hétre bezár a Déli pályaudvar, a MÁV-Start nem biztosít pótlóbuszokat. Elmagyarázzuk...","id":"20181003_Deli_palyaudvar_bezaras_kellemetlensegek_tudnivalok_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7609571-6a62-4c04-bf96-d991b8e9f493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Deli_palyaudvar_bezaras_kellemetlensegek_tudnivalok_","timestamp":"2018. október. 03. 15:48","title":"Csütörtöktől két hétre felejtse el a Déli pályaudvart, itt van minden tudnivaló a vonatozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee03ce-f9fa-4ea7-834f-7097262f28e1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Jogszerűen van szabadlábon, felmentést kapott, de hogy honnan, milyen eljárás keretében, azt nem mondhatom meg, nem vagyok rá felhatalmazva – mondta hvg.hu-nak Rácsai Lajos, Veres Margit jogerősen elítélt volt balmazújvárosi polgármester ügyvédje, aki mindent megtett, hogy védencének ne kelljen börtönbe vonulnia, korábban még kegyelmi kérvényt is beadott a köztársasági elnökhöz.","shortLead":"Jogszerűen van szabadlábon, felmentést kapott, de hogy honnan, milyen eljárás keretében, azt nem mondhatom meg, nem...","id":"20181002_veres_margit_balmazujvaros_elitelt_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ee03ce-f9fa-4ea7-834f-7097262f28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e67ca85-31ab-4002-9691-d45a8d884a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_veres_margit_balmazujvaros_elitelt_polgarmester","timestamp":"2018. október. 02. 05:30","title":"Börtönbe vonulás helyett búcsúmeccsre jár az elítélt polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapadosok persze így is jól jártak.","shortLead":"A fapadosok persze így is jól jártak.","id":"20181003_Rosszul_sikerult_a_nyari_foszezon_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd103ed-7938-44ca-8803-1ef9b57086dd","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Rosszul_sikerult_a_nyari_foszezon_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. október. 03. 05:38","title":"Rosszul sikerült a nyári főszezon az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss, reprezentatív felméréséből kiderült: a banki mobilalkalmazások egyelőre kiegészítő szerepet játszanak az eddig megszokott csatornák mellett, ugyanakkor jelentős lehetőség rejlik bennük, ha csak a potenciális felhasználók számát tekintjük.","shortLead":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss...","id":"20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc354e0e-3507-465d-9dcc-f7a772405d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. október. 01. 21:33","title":"Aki 170 ezer forintnál többet keres, nagyobb eséllyel bankol a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"„Nem volt szabályszerű a vagyongazdálkodás.”","shortLead":"„Nem volt szabályszerű a vagyongazdálkodás.”","id":"20181002_Jo_par_csontvazat_talalt_a_Nemzeti_Hulladekgazdalkodasi_Szolgaltato_szekrenyeben_az_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a9d464-8190-4cb5-8406-390bfc1f29b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Jo_par_csontvazat_talalt_a_Nemzeti_Hulladekgazdalkodasi_Szolgaltato_szekrenyeben_az_ASZ","timestamp":"2018. október. 02. 12:13","title":"Jó pár csontvázat talált a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató szekrényében az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]