[{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","shortLead":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","id":"20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eafd1b-aa33-46e6-aded-d6900eac4eda","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","timestamp":"2018. október. 02. 16:12","title":"Új főnök van Andy Vajna médiacégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mellékhelyiségben keletkezett a tűz.","shortLead":"Egy mellékhelyiségben keletkezett a tűz.","id":"20181003_Tuz_volt_az_ELTE_jogi_karan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670376d3-bc86-47d0-9c28-558c837e1210","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Tuz_volt_az_ELTE_jogi_karan","timestamp":"2018. október. 03. 16:08","title":"Tűz volt az ELTE jogi karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden harmadik magyar háztartás hónapról hónapra küzd azért, hogy kifizesse a rezsit vagy a lakbért. A kormánynak ott kellene közbeavatkoznia, amikor az emberek elindulnak a hajléktalanság felé vezető úton, de csak a szociális dolgozók extrém munkabírásában lehet reménykedni – írja a Habitat for Humanity Magyarország lakhatási szegénységről szóló idei jelentése. Ennek a főbb megállapításait gyűjtöttük össze.","shortLead":"Minden harmadik magyar háztartás hónapról hónapra küzd azért, hogy kifizesse a rezsit vagy a lakbért. A kormánynak ott...","id":"20181002_lakhatas_Habitat_szegenyseg_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc29ac0-287e-44b1-9637-15ed1e1f42ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_lakhatas_Habitat_szegenyseg_hajlektalan","timestamp":"2018. október. 02. 17:30","title":"A kormány is látja, hogy százezreket fenyeget a hajléktalanság, de nem tesz semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes videojátékok futtatását. A Project Streamet a napokban kezdik el tesztelni az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes...","id":"20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67c8e34-fda7-4dc6-9fe9-8417ba31889b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","timestamp":"2018. október. 02. 20:03","title":"Nem kell méregdrága számítógép, a régi PC-ken is elfutnak az új játékok – csak legyen gyors internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál jóval többet kaphatnak az érintettek.","shortLead":"A tavalyinál jóval többet kaphatnak az érintettek.","id":"20181002_Novak_Katalin_elarulta_mekkora_lesz_a_nyugdijpremium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0e963e-4496-49dc-bd5e-e0cf0b782182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Novak_Katalin_elarulta_mekkora_lesz_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. október. 02. 09:15","title":"Novák Katalin elárulta, mekkora lesz a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cbf080-7638-4288-b3ec-3292f86836d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba szállították azt a svéd férfit, aki egy egész hétvégét töltött egy bevásárlóközpont liftjébe szorulva.","shortLead":"Kórházba szállították azt a svéd férfit, aki egy egész hétvégét töltött egy bevásárlóközpont liftjébe szorulva.","id":"20181001_Harom_nap_utan_szabadult_a_liftbol_egy_sved_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6cbf080-7638-4288-b3ec-3292f86836d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37b8468-b732-4efd-8160-2b19420b688a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Harom_nap_utan_szabadult_a_liftbol_egy_sved_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 18:10","title":"Három nap után szabadult a liftből egy svéd férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg a legfertőzöttebb.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg a legfertőzöttebb.","id":"20181002_Egyre_jobban_terjednek_a_nemi_betegsegek_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce534c-280e-4580-b332-b324b0edfa91","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Egyre_jobban_terjednek_a_nemi_betegsegek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 02. 09:06","title":"Egyre jobban terjednek a nemi betegségek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b0074a-b1a8-41a4-a3f3-82ac2e75c161","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Felújítják a villamospályát a Fiumei úton a Népszínház utca és az Orczy tér közötti szakaszon október középétől december közepéig.","shortLead":"Felújítják a villamospályát a Fiumei úton a Népszínház utca és az Orczy tér közötti szakaszon október középétől...","id":"20181002_nagy_valtozasok_jonnek_a_viii_keruleti_kozlekedesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71b0074a-b1a8-41a4-a3f3-82ac2e75c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b35f1c-854d-4f89-a593-de316b80a44c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_nagy_valtozasok_jonnek_a_viii_keruleti_kozlekedesben","timestamp":"2018. október. 02. 21:04","title":"Nagy változások jönnek a VIII. kerületi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]