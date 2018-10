Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hivatalos bejelentés előtt jó pár nappal már megjelent a Geekbench adatbázisában egy új Huawei csúcstelefon, ami várhatóan az eddigi legerősebb androidos készülék lehet. A Mate 20 Próról van szó. A Mate 20 Próról van szó.

Ez betalálhat: tényleg bivalyerős androidos telefonnal jön ki jövő héten a Huawei

Rosta Anita megkapta leleteit, amelyek szerencsére negatívak lettek, de lelkileg nagyon megviselték a történtek.

Negatív leleteket kapott a nő, akit tűvel szúrtak meg az 1-es villamoson

Demonstrálni jöttünk, de ünneplés lett belőle, írta az I bike Budapest Facebookján.

Már el is tüntették a mélygarázs mellé, a keskeny járdára felfestett parkolóhelyeket

Pénteken kezdődött az adok-kapok. Miért hazudsz?!" - Facebookon üzent a Jobbik elnöke Volner Jánosnak

Az októberi tapasztalatok alapján nem csökkent a kereslet sem a lakáspiacon, sem a hozzá kapcsolódó jelzáloghitel-piacon. Az összezavarodott, segítséget kérő ügyfelekkel a pénzügyi közvetítők biztosan jól járnak majd.

Hiába szigorították az adósságféket, pörög a jelzáloghitel-piac, a közvetítők pedig nagyon jól járnak ezzel

Tizenöt milliárd forintnak megfelelő nyereséggel zárt az idei téli olimpia.

Ilyet is lehet: nyereséges lett az olimpiarendezés

Smells Like Teen Spirit – így szól a dal a Nirvana túlélők és Joan Jett előadásában

Nem biztos, hogy szerencsés volt az edzőteremben felkeresni a politikust, de ennél rosszabbul nem nagyon reagálhatott volna.

Békésen gyúrt New York polgármestere, mikor egy városlakó lobbizni kezdett nála