Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. 2018. október. 19. 10:24 "Több oka is van annak, hogy fent levették a kezüket Simonkáról" Közben a Jobbik népszavazást kezdeményez lakáskassza-ügyben.","shortLead":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik népszavazást kezdeményez lakáskassza-ügyben. 2018. október. 19. 12:12 A Momentum kiderítette, Németh Szilárdnak is van lakáskassza-megtakarítása Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt. 2018. október. 19. 08:19 Országjárásba kezd az Orbán-kormány A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai nyomoztak, kiderült, hogy felszámolás indult a komplexumot működtető cégek ellen. A cég a kötelező béremelésekkel indokolta az „áremeléseket". Áll a bál. A luxuslakópark nyugdíjasai nyomoztak, kiderült, hogy felszámolás indult a komplexumot működtető cégek ellen. A cég a kötelező béremelésekkel indokolta az „áremeléseket". Áll a bál. 2018. október. 19. 08:02 Fellázadtak az idősotthon lakói, mert duplájára emelték a díjat Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel ellentétben nem hogy nem bontották le, még segített is nekik a városháza. 2018. október. 20. 08:48 Hódmezővásárhelyen közmunkások segítették a Kétfarkú buszmegálló-építését Több ezer Amerikába tartó hondurasi menekültet tartóztattak fel a mexikói-guatemalai határon, a készenléti rendőrök össze is csaptak a tüntetőkkel. Trump azt üzeni nekik, forduljanak vissza, ha kell, a hadsereget is bevetik. 2018. október. 20. 10:45 Mexikói rendőrökkel csaptak össze az Amerikába tartó hondurasi menekültek A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását – igaz, erre igen sokat kell várni. 2018. október. 19. 08:03 20 éves megoldást dob ki a Microsoft a böngészőkből A Spiegel Online információi szerint a helyzetet kihasználva Merkel kioktatta magyar kollégáját. Állítólag hosszabb ideje készülhetett erre. A Spiegel Online információi szerint a helyzetet kihasználva Merkel kioktatta magyar kollégáját. Állítólag hosszabb ideje készülhetett erre. 2018. október. 18. 15:35 Merkel szűk körben Orbán fejére olvasta rajongását Salvini iránt