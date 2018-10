Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik füstölni kezdett, nem sokkal később pedig fel is robbant. Az eszközök akkumulátorával lehet gond. ","shortLead":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik...","id":"20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdbe5-a0ed-46e4-9cae-3b308c041399","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","timestamp":"2018. október. 24. 09:03","title":"2990 testkamerát szereltek le a New York-i rendőrökről, miután az egyik felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c488de4c-0503-4249-a8f6-0db6cb08ab26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztően népszerű kezdeményezést indítottak az olasz városban, hogy ösztönözzék a zöld közlekedést.","shortLead":"Elképesztően népszerű kezdeményezést indítottak az olasz városban, hogy ösztönözzék a zöld közlekedést.","id":"20181024_Ingyen_sor_jar_Bolognaban_ha_autorol_biciklire_valt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c488de4c-0503-4249-a8f6-0db6cb08ab26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856f6113-d256-45ae-a884-05e2b36fbdb3","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Ingyen_sor_jar_Bolognaban_ha_autorol_biciklire_valt","timestamp":"2018. október. 24. 12:09","title":"Ingyen sör jár Bolognában, ha autóról biciklire vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Ruben Brandt, a gyűjtő című akció-thriller is bekerült a 25 alkotás közé, amelyet neveztek a legjobb egész estés animációs filmek Oscar-díjára.","shortLead":"A Ruben Brandt, a gyűjtő című akció-thriller is bekerült a 25 alkotás közé, amelyet neveztek a legjobb egész estés...","id":"20181024_oscar_dij_ruben_brandt_a_gyujto_jekikes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e238d137-c09e-41a6-aba1-b689fea9218f","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_oscar_dij_ruben_brandt_a_gyujto_jekikes","timestamp":"2018. október. 24. 20:17","title":"Oscarra nevezték a Ruben Brandt, a gyűjtőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek a kínálatban.\r

\r

","shortLead":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek...","id":"20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3376e983-ebd4-4cb2-adb7-10e9d8dd0d47","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Kenyában indított tévécsatornát a TV2 volt vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indiángyilkosságokról készítenek filmet. ","shortLead":"Indiángyilkosságokról készítenek filmet. ","id":"20181025_Leonardo_DiCaprio_Martin_Scorsese_KillersoftheFlowerMoon_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67523347-4c2b-43ac-8ee8-b618535ec551","keywords":null,"link":"/kultura/20181025_Leonardo_DiCaprio_Martin_Scorsese_KillersoftheFlowerMoon_film","timestamp":"2018. október. 25. 10:19","title":"Hatodjára is együtt dolgozik Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában alszik egy ismeretlen, ezért értesítette a hatóságokat.","shortLead":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában...","id":"20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323f1c2-76b4-44a4-ae5c-5f87bc1c10da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","timestamp":"2018. október. 24. 10:52","title":"Feltört egy mélygarázsban álló autót és benne aludt, mert azt hitte, az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész felesége tette közzé a hírt. Azt írta, az eseményt a megrendelő művelődési ház indoklás nélkül, váratlanul mondta le.","shortLead":"A színművész felesége tette közzé a hírt. Azt írta, az eseményt a megrendelő művelődési ház indoklás nélkül, váratlanul...","id":"20181023_galvolgyi_janos_eloadas_kaposvar_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56466e-6c0d-40f0-8937-5da982d3dc2a","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_galvolgyi_janos_eloadas_kaposvar_lemondas","timestamp":"2018. október. 23. 18:59","title":"Váratlanul lemondták Gálvölgyi János kaposvári előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliárdos értékű szerződést kötött egy céggel a Péterfy kórház, hogy így csökkentsék a műtéti előjegyzési időt. ","shortLead":"Milliárdos értékű szerződést kötött egy céggel a Péterfy kórház, hogy így csökkentsék a műtéti előjegyzési időt. ","id":"20181024_Egy_cegtol_berel_embereket_a_Peterfy_korhaz_a_mutetekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d8aad1-2e16-41b0-a1ad-ac470b3e531a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Egy_cegtol_berel_embereket_a_Peterfy_korhaz_a_mutetekhez","timestamp":"2018. október. 24. 07:48","title":"Egy cégtől bérel embereket a Péterfy kórház a műtétekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]