[{"available":true,"c_guid":"eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","shortLead":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","id":"20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0f8ee9-4527-456c-8aca-9ec78400e3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","timestamp":"2018. október. 29. 15:24","title":"Öngyilkos merénylő robbanthatott Tunézia fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71bd40-0f49-4b5c-8b39-a5d7ee686c24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe és a Dungeons & Dragons mögött álló vállalat közös felhívásával most bárki beírhatja magát a legendás szerepjáték történetébe, munkáját pedig komoly pénzzel is honorálhatják. ","shortLead":"Az Adobe és a Dungeons & Dragons mögött álló vállalat közös felhívásával most bárki beírhatja magát a legendás...","id":"20181030_wizards_of_the_cost_dungeons_and_dragons_adobe_photoshop_summon_the_terror_of_undermountain_szerepjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee71bd40-0f49-4b5c-8b39-a5d7ee686c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fecb7bc-268f-41c2-bbe0-158043475dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_wizards_of_the_cost_dungeons_and_dragons_adobe_photoshop_summon_the_terror_of_undermountain_szerepjatek","timestamp":"2018. október. 30. 11:03","title":"Jól bánik a Photoshoppal? 1,3 millió forintot kaphat, ha össze tud vele rakni egy igazán félelmetes szörnyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59aad8e-02f1-45ed-934b-1773fc94e72f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fémkeresővel kutattak egykori hadszíntereken, otthon pedig rendszerezték a zsákmányt, egyes fegyvereket szét is szereltek.","shortLead":"Fémkeresővel kutattak egykori hadszíntereken, otthon pedig rendszerezték a zsákmányt, egyes fegyvereket szét is...","id":"20181030_Tobb_szaz_masodik_vilaghaborus_fegyvert_talaltak_ket_ferfinal_Somogyban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e59aad8e-02f1-45ed-934b-1773fc94e72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945699d5-28d6-41a2-b9bb-08655dc3dab8","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tobb_szaz_masodik_vilaghaborus_fegyvert_talaltak_ket_ferfinal_Somogyban__fotok","timestamp":"2018. október. 30. 12:31","title":"Több száz második világháborús fegyvert találtak két férfinál Somogyban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"Banos Benjámin","category":"gazdasag","description":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése érdekében pedig hűtheti is azt. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Reagálás Bod Péter Ákosnak a pénzügyi válságról szóló gondolataira.","shortLead":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése...","id":"20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2998bd7-c950-46c3-a1b0-4aad327aa537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","timestamp":"2018. október. 29. 11:14","title":"Egy gondolat a 2008-as pénzügyi válságról, és ami utána következett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt – Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.","shortLead":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés...","id":"20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9ef4-d45a-4bfa-9490-eefbbce04459","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","timestamp":"2018. október. 29. 20:00","title":"Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron nyilvánosságra került üzletkötés immár lezárult: a Microsofté lett a nyílt forráskódos kincsesbánya, a GitHub.","shortLead":"A nyáron nyilvánosságra került üzletkötés immár lezárult: a Microsofté lett a nyílt forráskódos kincsesbánya, a GitHub.","id":"20181028_microsoft_github_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb7be24-2b4d-4315-9fc3-ba8f2f9cd5b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_microsoft_github_felvasarlas","timestamp":"2018. október. 28. 20:03","title":"Lezárult a nagy üzlet: végleg a Microsofté a GitHub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte a 16 TB-os változatot, de ennek egyelőre se híre, se hamva.","shortLead":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte...","id":"20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34865a24-77f7-46f1-bde1-78492f84d2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","timestamp":"2018. október. 29. 15:03","title":"Ennyi tárhely elég lesz? Bemutatták a 15 TB-os winchestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a65b6aa-4264-4781-ba53-e2344b6fe8a1","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek legmeghatározóbb tényezője” – írja Kell egy csapat című könyvében Patrick Lencioni amerikai tanácsadó.","shortLead":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek...","id":"20181030_Igy_gyozhetjuk_le_emberi_gyengesegeinket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a65b6aa-4264-4781-ba53-e2344b6fe8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94f854f-17db-479a-bfcc-386508a0ee32","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181030_Igy_gyozhetjuk_le_emberi_gyengesegeinket","timestamp":"2018. október. 30. 13:15","title":"Így győzhetjük le emberi gyengeségeinket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]