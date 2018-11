Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete három mozdonnyal és négyórás késéssel tette meg az utat a zsúfolt vonat.","shortLead":"Egy hete három mozdonnyal és négyórás késéssel tette meg az utat a zsúfolt vonat.","id":"20181111_Kilencoras_vonatut_Szombathelyrol_Pecsre_karteritest_iger_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5563add-eff5-46df-9d28-d08e0dc821e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kilencoras_vonatut_Szombathelyrol_Pecsre_karteritest_iger_a_MAV","timestamp":"2018. november. 11. 15:30","title":"Kilencórás vonatút Szombathelyről Pécsre: kártérítést ígér a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomások aránya még nő, de kérdés, meddig.","shortLead":"A diplomások aránya még nő, de kérdés, meddig.","id":"20181111_Ijeszto_abra_arrol_hogyan_tunnek_el_az_egyetemistak_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0815e722-14e6-47f2-91ab-48f8324f4609","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Ijeszto_abra_arrol_hogyan_tunnek_el_az_egyetemistak_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. november. 11. 14:46","title":"Ijesztő ábra arról, hogyan tűnnek el az egyetemisták Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte belenyúltak az alkoholteszt eredményébe, a cégen belüli háború miatt függesztették fel a repülési engedélyét.","shortLead":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte...","id":"20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0c4b41-c481-4938-bf98-9d17309cd19b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","timestamp":"2018. november. 12. 09:51","title":"Kétszer is megbukott az alkoholteszten repülés előtt az Air India vezető pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de280b4-35ab-47c2-828d-3ea75708a173","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg benzin- és dízelmeghajtással rendelhető SUV-ból hamarosan egy hálózatról tölthető hibrid változat is be fog mutatkozni. ","shortLead":"A jelenleg benzin- és dízelmeghajtással rendelhető SUV-ból hamarosan egy hálózatról tölthető hibrid változat is be fog...","id":"20181112_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_jon_a_plugin_hibrid_bmw_x3_x5_zold_rendszam_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4de280b4-35ab-47c2-828d-3ea75708a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0051e7e2-6fae-4941-ad76-40cb6f6177c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_jon_a_plugin_hibrid_bmw_x3_x5_zold_rendszam_suv","timestamp":"2018. november. 12. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró, jön a hibrid BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edmund Stoiber szerint egyben kell tartani a miniszterelnöki és a pártelnöki pozíciót.","shortLead":"Edmund Stoiber szerint egyben kell tartani a miniszterelnöki és a pártelnöki pozíciót.","id":"20181111_Tavozasra_szolitotta_fel_Horst_Seehofert_partja_a_CSU_tiszteletbeli_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e55435-2853-4462-a9bc-3335cd452bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Tavozasra_szolitotta_fel_Horst_Seehofert_partja_a_CSU_tiszteletbeli_elnoke","timestamp":"2018. november. 11. 13:12","title":"Távozásra szólította fel Horst Seehofert pártja, a CSU tiszteletbeli elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 százalékkal nőtt az építőipar termelése egy év alatt, de már sokkal kevesebb új szerződést kötnek.","shortLead":"25 százalékkal nőtt az építőipar termelése egy év alatt, de már sokkal kevesebb új szerződést kötnek.","id":"20181112_Hasit_a_magyar_epitoipar_de_mar_kozelit_a_szaguldas_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31457fca-b073-40f2-be56-e9bcff4f5062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Hasit_a_magyar_epitoipar_de_mar_kozelit_a_szaguldas_vege","timestamp":"2018. november. 12. 09:43","title":"Hasít a magyar építőipar, de már közelít a száguldás vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan terület van, ahol az androidos gyártók egyértelműen az amúgy igen innovatív Apple előtt járnak: az összehajtható és az 5G-s készülékek esetében nagy a csend Cupertinóban. A legújabb hírek szerint azonban az Apple sem hagyhatja figyelmen kívül a jövő elvárásait, azonban egyelőre csak 2020-ra ígér 5G-s eszközt.","shortLead":"Két olyan terület van, ahol az androidos gyártók egyértelműen az amúgy igen innovatív Apple előtt járnak...","id":"20181112_apple_iphone_5g_2019_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f52060b-daae-4775-a4eb-06850a23510b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_apple_iphone_5g_2019_2020","timestamp":"2018. november. 12. 16:03","title":"Jobb későn? Csak 2020-ban jelenhet meg az 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","shortLead":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","id":"20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43f9ba7-47c0-4064-8105-7f8730e2f14d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","timestamp":"2018. november. 11. 14:37","title":"Új csúcsokat döntött az Alibaba a a szinglik napi eladásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]