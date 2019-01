Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","shortLead":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","id":"20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd76a3c-4ec6-4a16-bb07-c2e83a925364","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","timestamp":"2019. január. 04. 11:25","title":"Esküdtszék dönt majd arról, hogy Ed Sheeran plagizált-e Marvin Gaye-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","shortLead":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","id":"20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b188dd-b69e-4953-a70c-71b3715d72d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","timestamp":"2019. január. 03. 17:28","title":"Egy finn légitársaság lett a világ legbiztonságosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ingatlanügynöknek vagy vevőnek hazudta magát, hogy felmérje a terepet.","shortLead":"Ingatlanügynöknek vagy vevőnek hazudta magát, hogy felmérje a terepet.","id":"20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_egy_even_keresztul_hollywoodi_sztarok_otthonait_fosztogatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb2703-bd23-49b9-9d37-bb123819bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_egy_even_keresztul_hollywoodi_sztarok_otthonait_fosztogatta","timestamp":"2019. január. 03. 14:09","title":"Elfogták a férfit, aki egy éven keresztül hollywoodi sztárok otthonait fosztogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fonyódon és Balatonfenyvesen járt az MTI fotósa.","shortLead":"Fonyódon és Balatonfenyvesen járt az MTI fotósa.","id":"20190103_Nezegessen_csodas_fotokat_a_teli_Balatonrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e20ca64-34f9-4374-98bd-81f3b8d1bc6e","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Nezegessen_csodas_fotokat_a_teli_Balatonrol","timestamp":"2019. január. 03. 18:36","title":"Nézegessen csodás fotókat a téli Balatonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Csúszás nélkül is 14 hónaposra tervezett felújítás kezdődhet tavasszal.","shortLead":"Csúszás nélkül is 14 hónaposra tervezett felújítás kezdődhet tavasszal.","id":"20190103_florian_ter_felujitas_dugo_budapest_obuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261e92f4-ef5a-472b-b071-81e8c2285f3d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190103_florian_ter_felujitas_dugo_budapest_obuda","timestamp":"2019. január. 03. 10:04","title":"Kemény időszak vár Óbudára, szétkapják a Flórián teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1069-572e-47e3-9f0f-6f80937af0e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lista.","shortLead":"Lista.","id":"20190102_Itt_lesznek_a_heten_tuntetesek_a_kormany_es_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=578c1069-572e-47e3-9f0f-6f80937af0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24928f-a146-4814-bf8b-391a7ad2a452","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Itt_lesznek_a_heten_tuntetesek_a_kormany_es_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 02. 17:05","title":"Itt lesznek a héten tüntetések a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2397ef80-0d7e-461c-8944-98e36e79bf42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változás célja, hogy csökkenjen a várakozási idő, amíg vizsgaidőponthoz jut valaki.","shortLead":"A változás célja, hogy csökkenjen a várakozási idő, amíg vizsgaidőponthoz jut valaki.","id":"20190102_Allami_ceg_intezi_ezentul_a_tanulovezetok_vizsgaztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2397ef80-0d7e-461c-8944-98e36e79bf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d37f0b-d89b-48c5-96ba-42595d529367","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Allami_ceg_intezi_ezentul_a_tanulovezetok_vizsgaztatasat","timestamp":"2019. január. 02. 17:27","title":"Állami cég intézi ezentúl a tanulóvezetők vizsgáztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","shortLead":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","id":"20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0b983e-b8dd-4b53-9929-f48bb25e319d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","timestamp":"2019. január. 03. 12:15","title":"8 ok, amiért érdemes naplót írnunk az új évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]