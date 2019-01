Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, sok a sérült.","shortLead":"Többen meghaltak, sok a sérült.","id":"20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2888934b-60e8-4d57-aeb9-1482648fc7b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","timestamp":"2019. január. 06. 08:42","title":"Felborult egy turistákkal teli emeletes busz Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318c4660-14f4-476a-a6f4-93886433e1ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet. A napokban mutatta be a fejlesztését a D-Link, ami 3 Gbps letöltési sebességet ígér.","shortLead":"Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet...","id":"20190107_dlink_router_5g_halozat_wifi_sim_kartya_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=318c4660-14f4-476a-a6f4-93886433e1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d7152a-040e-46e4-986b-12eef1cdd23a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_dlink_router_5g_halozat_wifi_sim_kartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 13:33","title":"5G-s sebességre kapcsolja az otthoni wifit a D-Link, és ehhez csak egy SIM-kártya kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit válltöréssel és zúzódásokkal vitték a székelyudvarhelyi kórházba, amelyet műtétje után már el is hagyhatott.","shortLead":"A férfit válltöréssel és zúzódásokkal vitték a székelyudvarhelyi kórházba, amelyet műtétje után már el is hagyhatott.","id":"20190107_magyar_allampolgar_vadaszat_vaddiszno_medve_szekelyfold_medvetamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d81829f-b654-4df0-9f79-ba2ddcef4dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_magyar_allampolgar_vadaszat_vaddiszno_medve_szekelyfold_medvetamadas","timestamp":"2019. január. 07. 12:37","title":"Vadászó magyarra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29942ca-7b5e-4608-aa84-3b2b2d2d5b79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PIA, a „Pakistan International Airlines” a hetvenes évek elején még a világ egyik legjobb légitársasága volt. A PIA, a „Pakistan International Airlines" a hetvenes évek elején még a világ egyik legjobb légitársasága volt. Ez rég...","id":"20190107_Diplomahamisito_es_pias_pilotak_a_PIAnal_bajban_a_szebb_napokat_latott_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29942ca-7b5e-4608-aa84-3b2b2d2d5b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed98c3b-174b-463e-a8d7-c865b57bf90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Diplomahamisito_es_pias_pilotak_a_PIAnal_bajban_a_szebb_napokat_latott_legitarsasag","timestamp":"2019. január. 07. 06:20","title":"Diplomahamisító és piás pilóták a PIA-nál, bajban a szebb napokat látott légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit választók többsége ma már az EU-ban maradásra szavazna, ha újra népszavazásra bocsátanák a Brexit ügyét. A 2016-os referendumon kis többséggel diadalmaskodtak a kilépés-pártiak.","shortLead":"A brit választók többsége ma már az EU-ban maradásra szavazna, ha újra népszavazásra bocsátanák a Brexit ügyét...","id":"20190106_A_britek_tobbsege_mar_az_EUban_maradasra_voksolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1510243-fe77-48eb-97f8-e0dae6219701","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_A_britek_tobbsege_mar_az_EUban_maradasra_voksolna","timestamp":"2019. január. 06. 20:25","title":"A britek többsége már az EU-ban maradásra voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e701363-ea29-458c-b9a5-824d75337027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Álnéven jelentkezett be, és még a szállodai szobáját sem a saját nevére foglalta.","shortLead":"Álnéven jelentkezett be, és még a szállodai szobáját sem a saját nevére foglalta.","id":"20190105_enrico_crippa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e701363-ea29-458c-b9a5-824d75337027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee4bbc0-c349-42c9-a967-6d2152f76562","keywords":null,"link":"/elet/20190105_enrico_crippa","timestamp":"2019. január. 05. 21:30","title":"Titokban tesztelt magyar éttermeket egy sztárséf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon soha nem látott mennyiségben rendelt tavasszal a MÁV jegykiadó automatákat, a tender után azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság 8 millió forintra bírságolta a vasúttársaságot. A nyertes viszont marad, nemsokára szerződést is kötnek – de nem azokra az automatákra, melyekről a kiírás szólt.","shortLead":"Magyarországon soha nem látott mennyiségben rendelt tavasszal a MÁV jegykiadó automatákat, a tender után azonban...","id":"20190107_Sulyos_birsagot_kapott_a_MAV_egy_tender_miatt_megis_marad_a_nyertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6b5d2-1a6b-4adc-9038-f7e34db2f93b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Sulyos_birsagot_kapott_a_MAV_egy_tender_miatt_megis_marad_a_nyertes","timestamp":"2019. január. 07. 10:25","title":"Súlyos bírságot kapott a MÁV egy tender miatt, mégis marad a nyertes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak a szakszervezet felhívására. ","shortLead":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak...","id":"20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527db9d-ac2b-4248-8bab-9df118bbfc95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","timestamp":"2019. január. 07. 11:40","title":"Vége a bőség éveinek, hajthatatlan a német pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]