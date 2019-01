Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány konténert már partra is mosott a víz a holland szigeteknél. ","shortLead":"Néhány konténert már partra is mosott a víz a holland szigeteknél. ","id":"20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a734ade5-69bd-4f62-befd-ab7061c897f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","timestamp":"2019. január. 03. 12:27","title":"Mérgező anyagot is tartalmazó konténerek estek az Északi-tengerbe egy uszályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A hétszeres világbajnok újraírta azt, hogy mit jelent Forma–1-es versenyzőnek lenni. És 50 évesen is nagy harcosnak tartják. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok újraírta azt, hogy mit jelent Forma–1-es versenyzőnek lenni. És 50 évesen is nagy harcosnak...","id":"20190103_Michael_Schumacher_50","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9498298-8846-4fe1-8438-89dd95cf7cd4","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Michael_Schumacher_50","timestamp":"2019. január. 03. 11:00","title":"Michael Schumacher 50 éves lett, és fogalmunk sincs, hogy mit érez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","shortLead":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","id":"20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24cb96-27d2-4c86-bdd2-1413f22a2acb","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","timestamp":"2019. január. 03. 16:00","title":"Szanyi: A CÖF Sargentininek írt levele Orbán hatalomvesztési félelméről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Megveszekedett orbánistának” titulálta magát bemutatkozásakor a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) ideiglenesen megbízott vezetője, akinek életútját a legújabb, csütörtökön megjelenő HVG-ben olvashatják.","shortLead":"„Megveszekedett orbánistának” titulálta magát bemutatkozásakor a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) ideiglenesen megbízott...","id":"20190103_Uj_idoknek_uj_dalnokai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f31047f-d2c7-4b19-ab63-5f4b544448b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Uj_idoknek_uj_dalnokai","timestamp":"2019. január. 03. 14:15","title":"A kultúrharc egyik erős embere kerülhet a PIM élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra a „Köpcös” pere, amelynek során szinte mindenki \"dalol\". Így számos kínos kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők. ","shortLead":"Kik és mennyit fölöztek le a világ legnagyobb kábítószer-kartelljének hasznából? New York-ban csütörtökön kezdődik újra...","id":"20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1894a567-e31c-477b-906b-91854eec4d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ffe876-a9e9-4356-a6f3-f0c77a2ddea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Bankarok_bunvadaszok_politikusok_a_lekapcsolt_felanalfabeta_kabitoszerkiraly_zsebeben","timestamp":"2019. január. 03. 12:13","title":"Bankárok, bűnvadászok, politikusok a lekapcsolt félanalfabéta kábítószerkirály zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Sajnálatos, hogy a Fidesz-KDNP százmilliárdos hazug gyűlöletkampánya ide vezetett” – írta közleményében a Jobbik.","shortLead":"„Sajnálatos, hogy a Fidesz-KDNP százmilliárdos hazug gyűlöletkampánya ide vezetett” – írta közleményében a Jobbik.","id":"20190104_Halalosan_megfenyegettek_a_jobbikos_Mirkoczki_Adamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c615d-602d-4e06-abdd-be02172c4f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Halalosan_megfenyegettek_a_jobbikos_Mirkoczki_Adamot","timestamp":"2019. január. 04. 13:45","title":"Halálosan megfenyegették a jobbikos Mirkóczki Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c148d5-15e9-401b-a209-8d96c881a94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél nem vihetett be a Parlamentbe egy momentumos politikust.","shortLead":"Szél nem vihetett be a Parlamentbe egy momentumos politikust.","id":"20190103_Szel_Bernadett_szerint_mar_reggel_meglepetest_okozott_Kover_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c148d5-15e9-401b-a209-8d96c881a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e247e9-df71-4e74-a9de-772780d8394f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szel_Bernadett_szerint_mar_reggel_meglepetest_okozott_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. január. 03. 09:02","title":"Szél Bernadett szerint már reggel meglepetést okozott Kövér László, Tordai megint élőzte az ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei pénzügyi vezetőjét Kanadában letartóztatták.","shortLead":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei...","id":"20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b124965-d5ca-4f43-85a6-cfed9b59982b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","timestamp":"2019. január. 04. 11:33","title":"Érik a bosszú? Több kanadait is lecsukatott Kína a Huawei-vezér letartóztatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]