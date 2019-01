Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újévi beszédében a katolikus egyházfő ismét szót emelt a menekültek mellett, de beszélt a papok által elkövetett szexuális visszaélésekről is.","shortLead":"Újévi beszédében a katolikus egyházfő ismét szót emelt a menekültek mellett, de beszélt a papok által elkövetett...","id":"20190107_Ferenc_papa_A_jo_politikusnak_nem_teret_kell_foglalnia_hanem_folyamatokat_kell_elinditania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f1ce44-6e89-49f7-b925-a2fb9a2e4bb6","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Ferenc_papa_A_jo_politikusnak_nem_teret_kell_foglalnia_hanem_folyamatokat_kell_elinditania","timestamp":"2019. január. 07. 14:50","title":"Ferenc pápa: A jó politikusnak nem teret kell foglalnia, hanem folyamatokat kell elindítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d736fd24-f014-46e2-8158-f3af62b2698a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A XXI. század táptalaja a függőségek kialakulásának, és ehhez még csak tudatmódosító anyagokhoz sem kell nyúlni – mondja Adam Alter, a New York-i Egyetem pszichológia- és marketingprofesszora. Interjú.","shortLead":"A XXI. század táptalaja a függőségek kialakulásának, és ehhez még csak tudatmódosító anyagokhoz sem kell nyúlni –...","id":"20190106_Adam_alter_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d736fd24-f014-46e2-8158-f3af62b2698a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2091269-abe9-4358-a796-e057606479e1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190106_Adam_alter_interju","timestamp":"2019. január. 06. 19:15","title":"„Egy szenvedély addig jó, amíg gazdagítja az életünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem hajlandó kompromisszumra a demokratákkal az amerikai-mexikói határon építendő fal ügyében Donald Trump amerikai elnök, aki vasárnap a Fehér Házból Camp Davidbe indulva beszélt erről újságíróknak. ","shortLead":"Nem hajlandó kompromisszumra a demokratákkal az amerikai-mexikói határon építendő fal ügyében Donald Trump amerikai...","id":"20190106_Trump_nem_hajlando_kompromisszumra_falugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38aaad-ccfc-49aa-8aeb-2ed1448d4c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Trump_nem_hajlando_kompromisszumra_falugyben","timestamp":"2019. január. 06. 19:50","title":"Trump nem hajlandó kompromisszumra fal-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnoki listavezetőt a Wolverhampton Wanderers búcsúztatta.","shortLead":"A bajnoki listavezetőt a Wolverhampton Wanderers búcsúztatta.","id":"20190108_fa_kupa_liverpool_kieses_wolverhampton_wanderers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762312b9-6f54-492c-bb51-6e45bc04ab76","keywords":null,"link":"/sport/20190108_fa_kupa_liverpool_kieses_wolverhampton_wanderers","timestamp":"2019. január. 08. 05:45","title":"Kizúgott az FA-kupából a Liverpool ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29942ca-7b5e-4608-aa84-3b2b2d2d5b79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PIA, a „Pakistan International Airlines” a hetvenes évek elején még a világ egyik legjobb légitársasága volt. Ez rég volt. ","shortLead":"A PIA, a „Pakistan International Airlines” a hetvenes évek elején még a világ egyik legjobb légitársasága volt. Ez rég...","id":"20190107_Diplomahamisito_es_pias_pilotak_a_PIAnal_bajban_a_szebb_napokat_latott_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e29942ca-7b5e-4608-aa84-3b2b2d2d5b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed98c3b-174b-463e-a8d7-c865b57bf90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Diplomahamisito_es_pias_pilotak_a_PIAnal_bajban_a_szebb_napokat_latott_legitarsasag","timestamp":"2019. január. 07. 06:20","title":"Diplomahamisító és piás pilóták a PIA-nál, bajban a szebb napokat látott légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi repülőtéren (Schönefeld, Tegel), de egész nap késésekkel kell számolni.","shortLead":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi...","id":"20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a29be2-b25b-40fb-9a58-334454f324d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","timestamp":"2019. január. 07. 10:53","title":"Berlin repterein véget ért a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","shortLead":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","id":"20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376a553-0c07-464d-828c-57c255784c8d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","timestamp":"2019. január. 08. 09:59","title":"Leégett Sebestyén Balázsék karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori kalandorok szerint, akik tömegével özönlenek oda. Pedig nem veszélytelen vállalkozás. ","shortLead":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori...","id":"20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5f4eb8-2efe-4957-9b34-1f10b998cf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Szibériában tört ki az új aranyláz, csak arany helyett most csontok után kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]