[{"available":true,"c_guid":"d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","shortLead":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","id":"20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1231b7-fa47-40bd-8001-6f0496e52422","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","timestamp":"2019. január. 09. 17:23","title":"Elpusztult George, a világ legmagányosabb csigája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves börtönbüntetést kapott. A volt miniszter bűnlajstroma elég hosszú, a kémkedés mellett kábítószert is csempészett, valamint bankkártya csalással is próbálkozott.","shortLead":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves...","id":"20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4927c5d-0e5d-4291-9a83-df23d9ce904f","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","timestamp":"2019. január. 09. 11:25","title":"11 évet kapott az Iránnak kémkedő izraeli ex-miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel felépített cégbirodalmát.","shortLead":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati...","id":"20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a129aa3c-f5e5-4f0a-a56b-91d33c0534f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","timestamp":"2019. január. 09. 14:31","title":"Nemzetközi céggé tenné szuperholdingját Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fa9293-7a8b-4b8d-b1e1-b01a0f6994fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1999. január 10-én egy maffiózó besétált egy pszichiáter rendelőjébe. ","shortLead":"1999. január 10-én egy maffiózó besétált egy pszichiáter rendelőjébe. ","id":"20190110_Huszeves_Maffiozok_sorozat_HBO_James_Gandolfini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26fa9293-7a8b-4b8d-b1e1-b01a0f6994fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060986c3-8de0-4a27-be7d-51fe8d71d46d","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Huszeves_Maffiozok_sorozat_HBO_James_Gandolfini","timestamp":"2019. január. 10. 17:22","title":"Húszéves a tévétörténelem egyik legmeghatározóbb sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3971f0ee-bdab-4f0d-9ebb-0d551be861c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csipogó kartondobozokra lettek figyelmesek a pénzügyőrök. ","shortLead":"Csipogó kartondobozokra lettek figyelmesek a pénzügyőrök. ","id":"20190109_Elo_vedett_madarakkal_volt_tele_egy_roman_kisbusz_raktere_Nagylaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3971f0ee-bdab-4f0d-9ebb-0d551be861c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17961a9-395b-4d11-8cd7-3daa1034b643","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elo_vedett_madarakkal_volt_tele_egy_roman_kisbusz_raktere_Nagylaknal","timestamp":"2019. január. 09. 09:27","title":"Élő védett madarakkal volt tele egy román kisbusz raktere Nagylaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ca899-1d64-457b-83db-a4ac4bf5920f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy az Nvidia csúcskártyájára reagálva az AMD is készít egy erőteljes hardvert. A Radeon VII nem csak gyors lett, lényegesen fejlettebb gyártástechnológiával készült. Meg is kérik az árát.","shortLead":"Várható volt, hogy az Nvidia csúcskártyájára reagálva az AMD is készít egy erőteljes hardvert. A Radeon VII nem csak...","id":"20190110_amd_radeon_7_nvidia_geforce_rtx_2080_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ca899-1d64-457b-83db-a4ac4bf5920f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ff34b8-af03-4847-b0d0-02c6f531b601","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amd_radeon_7_nvidia_geforce_rtx_2080_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Odáig lesznek a játékosok ezért a videokártyáért, megjött a Radeon VII","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75396271-ffac-4911-a354-47f83f05ddcc","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Most először tartott kormányinfót a miniszterelnök, ebből állítólag hagyomány lesz. Ez az egyetlen terep, ahol nem kormánypárti újságírók is kérdezhetik Orbán Viktort. ","shortLead":"Most először tartott kormányinfót a miniszterelnök, ebből állítólag hagyomány lesz. Ez az egyetlen terep, ahol nem...","id":"20190110_6_es_fel_percben_az_Orbannak_feltett_evek_alatt_felhalmozott_kerdesek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75396271-ffac-4911-a354-47f83f05ddcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835dde8a-6fd1-4504-85f4-e7cb0f6cadb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_6_es_fel_percben_az_Orbannak_feltett_evek_alatt_felhalmozott_kerdesek__video","timestamp":"2019. január. 10. 16:38","title":"6 és fél percben az Orbánnak feltett, évek alatt felhalmozott kérdések – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo jövőjével kapcsolatos kérdések is szóba kerültek a vállalat vezérigazgatójával készült újévi interjúban. Suntaro Furukava pedig beszélt is, ám közel sem megnyugtató dolgokról.","shortLead":"A Nintendo jövőjével kapcsolatos kérdések is szóba kerültek a vállalat vezérigazgatójával készült újévi interjúban...","id":"20190109_nintendo_switch_kezi_konzol_playstation_xbox","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac52fb9-11d3-4570-87c8-eaea9a7130ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nintendo_switch_kezi_konzol_playstation_xbox","timestamp":"2019. január. 09. 18:03","title":"Komolyan elgondolkodtak a Nintendónál azon, hogy felhagynak a konzolgyártással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]