[{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem kapja meg a neki járó tiszteletet.","shortLead":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem...","id":"20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3afc4-3ed8-4a39-97a1-cdc2cb8894f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","timestamp":"2019. január. 09. 10:45","title":"A volt miniszterelnöknek nem tetszik, hogy gatyás fiatalemberek és fedetlen keblű nők nézegethetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","shortLead":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","id":"20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990d0288-9cee-4b32-a545-dae267ea8d8e","keywords":null,"link":"/elet/20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","timestamp":"2019. január. 08. 20:16","title":"A Flórián téri Időkép-kamera előtt is aktivizálta magát egy O1G-taposó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok telefonon találhatók előre telepített alkalmazások, ezek többsége azonban letörölhető, ha a felhasználó nem tart rájuk igényt. Úgy tűnik, a Facebookról ez már nem mondható el.","shortLead":"Sok telefonon találhatók előre telepített alkalmazások, ezek többsége azonban letörölhető, ha a felhasználó nem tart...","id":"20190110_samsung_galaxy_s8_facebook_alkalmazast_nem_lehet_letorolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be568bd1-6e4d-4fe3-aa51-137888e91fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_galaxy_s8_facebook_alkalmazast_nem_lehet_letorolni","timestamp":"2019. január. 10. 09:33","title":"Ezt így hogy? Több Samsung telefonról nem lehet letörölni a Facebook alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin Pavard, a VfB Stuttgart világbajnok francia védője.","shortLead":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin...","id":"20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380b01-2014-4da4-9e2c-53b08fab20fa","keywords":null,"link":"/sport/20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","timestamp":"2019. január. 09. 12:56","title":"Megveszi a Bayern a vb legszebb gólját lövő franciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bezos és felesége, MacKenzie néhány órája jelentették be válásukat, egy amerikai pletykalap pedig tudni véli, mi vezetett a döntéshez.","shortLead":"Bezos és felesége, MacKenzie néhány órája jelentették be válásukat, egy amerikai pletykalap pedig tudni véli, mi...","id":"20190110_Ismert_teves_miatt_hagyja_ott_feleseget_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2218cdf1-eec5-4b24-a703-530603d05db5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ismert_teves_miatt_hagyja_ott_feleseget_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. január. 10. 12:21","title":"Ismert tévés miatt hagyja ott feleségét a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a hvg.hu munkatársa is kérdezhetett. Egyet.","shortLead":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a hvg.hu munkatársa is kérdezhetett. Egyet.","id":"20190110_Orban_a_hvghunak_A_listakon_kuncogni_szoktam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbba5fe3-ebd6-4e7a-b7ea-eff761ca0e78","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_a_hvghunak_A_listakon_kuncogni_szoktam","timestamp":"2019. január. 10. 12:17","title":"Orbán a hvg.hu-nak: A listákon kuncogni szoktam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","shortLead":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","id":"20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434adee7-f321-47ea-babc-fb6ac22544b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 10. 07:30","title":"3 millió forintért ölhetett a magyar bérgyilkos Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül az amerikai segélyhívót tárcsázta.","shortLead":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül...","id":"20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b82b736-4b89-427e-898f-d8e694a1df95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"Téves riasztás: egy űrhajós mellényomott, véletlen a segélyhívót tárcsázta a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]