[{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak válságkezelő javaslatára Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a friss HVG-ben.","shortLead":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak...","id":"20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c785c275-4972-48fa-aca9-3091678a695d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","timestamp":"2019. február. 13. 13:51","title":"Surányi György inkább helikopterpénz-párti válság idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","shortLead":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","id":"20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353f4741-876b-49c9-950f-995a34c4508a","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","timestamp":"2019. február. 12. 16:18","title":"Jönnek a kerekesszékes és a lábprotézises Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és az S10E képességeit is megvillantotta.","shortLead":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és...","id":"20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b5629-0823-40d5-af77-3727c4894713","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","timestamp":"2019. február. 13. 15:03","title":"Gyakorlatilag minden kiszivárgott a Samsung Galaxy S10-ről (+ videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ebc429-7873-40ad-b096-bb8228ae8bfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A saját egyéni rekordját döntötte meg a hétvégén.","shortLead":"A saját egyéni rekordját döntötte meg a hétvégén.","id":"20190213_Mint_a_villam_ez_a_kissrac_lehet_a_leggyorsabb_gyerek_a_vilagon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ebc429-7873-40ad-b096-bb8228ae8bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff7e0ce-893d-493e-82c5-74682b32ad69","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Mint_a_villam_ez_a_kissrac_lehet_a_leggyorsabb_gyerek_a_vilagon__video","timestamp":"2019. február. 13. 10:43","title":"Mint a villám: ez a kissrác lehet a leggyorsabb gyerek a világon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülők panaszkodtak az eljárás miatt Székely Lászlónak. A javaslatokkal a minisztérium is egyetértett. ","shortLead":"Szülők panaszkodtak az eljárás miatt Székely Lászlónak. A javaslatokkal a minisztérium is egyetértett. ","id":"20190212_Ombudsman_nem_kell_fizetni_a_gyermeke_miatt_korhazban_alvo_szulonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e94c5-9efd-4fcc-8029-0a1699a50cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Ombudsman_nem_kell_fizetni_a_gyermeke_miatt_korhazban_alvo_szulonek","timestamp":"2019. február. 12. 15:11","title":"Ombudsman: Nem kell fizetni a gyermeke miatt kórházban alvó szülőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És röfögnek is. ","shortLead":"És röfögnek is. ","id":"20190212_Brit_akcentus_amerikai_gyerekek_Peppa_malac_mese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036c8eee-4d01-47f8-a4a2-77ca3eb2c359","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Brit_akcentus_amerikai_gyerekek_Peppa_malac_mese","timestamp":"2019. február. 12. 14:23","title":"Brit akcentusa lett az amerikai gyerekeknek, akik túl sok Peppa malacot néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56495b94-37ba-4b42-bfd2-0be6cebf72b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És Walesben. A tiltásért 2017 nyara óta kampányolt egy fiatal nő. ","shortLead":"És Walesben. A tiltásért 2017 nyara óta kampányolt egy fiatal nő. ","id":"20190213_Ket_ev_bortont_is_kaphat_valaki_ha_szoknya_ala_fotoz_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56495b94-37ba-4b42-bfd2-0be6cebf72b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844aa9a0-f503-4f7b-a333-b9af57255a35","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ket_ev_bortont_is_kaphat_valaki_ha_szoknya_ala_fotoz_Angliaban","timestamp":"2019. február. 13. 06:06","title":"Két év börtönt is kaphat valaki, ha szoknya alá fotóz Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig megbízható információiról ismert szivárogtató Evan Blass ezúttal az LG érkező csúcsmobiljáról tett közzé egy fotót a Twitteren.","shortLead":"A mindig megbízható információiról ismert szivárogtató Evan Blass ezúttal az LG érkező csúcsmobiljáról tett közzé...","id":"20190213_lg_g8_thinq_kiszivargott_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfff486-7efe-4c68-bd29-d79be8fa52c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_lg_g8_thinq_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. február. 13. 14:33","title":"Kiszivárgott fotókon az LG februárban érkező új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]