[{"available":true,"c_guid":"0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki pénteken elfogadott állásfoglalásában a Velencei Bizottság, amely a legfőbb problémára is rávilágított: szerintük túl nagy hatalom koncentrálódik kevés ember kezében. ","shortLead":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki...","id":"20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490b7736-d5b9-40ee-bcc1-8c79813eb796","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","timestamp":"2019. március. 15. 12:27","title":"A Velencei Bizottság szerint is több probléma van a közigazgatási bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08251899-6ca3-44dd-beae-c61c7c556559","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét a Brexitről szavaz a brit alsóház.","shortLead":"Ismét a Brexitről szavaz a brit alsóház.","id":"20190314_Leszavazta_a_brit_parlament_az_ujabb_Brexitnepszavazasrol_szolo_javaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08251899-6ca3-44dd-beae-c61c7c556559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d17b44-b0fd-4d83-b200-d6ffe41e9e29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Leszavazta_a_brit_parlament_az_ujabb_Brexitnepszavazasrol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. március. 14. 18:19","title":"Leszavazta a brit parlament az újabb Brexit-népszavazásról szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítója élhető alternatívát javasol.","shortLead":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b852c-f9e7-4127-8767-963c6c7876a7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","timestamp":"2019. március. 14. 13:15","title":"Hogyan vállalkozzunk sikeresen, és érjünk haza mégis vacsorára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","shortLead":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","id":"20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b23de-1504-423c-85e4-27ae912685a4","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","timestamp":"2019. március. 14. 13:45","title":"Orbán Viktor díszkövek felett mondhatja el a március 15-ei beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárásokra és a menetrend változásaira érdemes felkészülni.","shortLead":"Lezárásokra és a menetrend változásaira érdemes felkészülni.","id":"20190314_Igy_valtozik_a_budapesti_tomegkozlekedes_marcius_1516an","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b334e9e-fd4f-456a-b4c2-37e29871e70c","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Igy_valtozik_a_budapesti_tomegkozlekedes_marcius_1516an","timestamp":"2019. március. 14. 21:25","title":"Így változik a budapesti tömegközlekedés március 15-16-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érvénytelenítették az ismert szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh mozgalom képviselőjének az új-zélandi muszlimok elleni véres merénylet után is csak az jutott az eszébe, hogy az iszlám barbár, és az emberiségtől idegen vallás. Yiannopoulos többször is megszólalt a magyarországi kormánymédiában és felszólalt egy budapesti konferencián is.","shortLead":"Érvénytelenítették az ismert szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh...","id":"20190316_Nem_engedik_be_kommentje_miatt_Ausztraliaba_a_Fideszkonferencia_sztarfellepojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24fdf5c-feb8-46ce-8024-e7ec71fbb11c","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Nem_engedik_be_kommentje_miatt_Ausztraliaba_a_Fideszkonferencia_sztarfellepojet","timestamp":"2019. március. 16. 08:58","title":"Nem engedik be kommentje miatt Ausztráliába a Fidesz-konferencia sztárfellépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit az eddigi rekord jelentett.","shortLead":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit...","id":"20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0002cb-0ffb-4fc0-8ead-90201c74eccd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","timestamp":"2019. március. 14. 19:03","title":"A Google programozója 31 415 926 535 897 tizedesjegyig számolta ki a pí értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]