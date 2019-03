Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett az egyetemen tanított San Juanban.","shortLead":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett...","id":"20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f32983-7be8-423f-9c21-39d44f22bdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","timestamp":"2019. március. 20. 15:10","title":"Ferdinandy György új könyvvel tért vissza Puerto Ricóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok nagy szabadsággal állapíthatják meg a közterület-használati díjakat, de ez a szabadság nem végtelen – mondta ki az Alkotmánybíróság március 5-én kelt, de 20-án közzétett határozatában, és megsemmisítette a Csepel-szigeten fekvő Makád község helyi rendeletének egyik pontját.","shortLead":"Az önkormányzatok nagy szabadsággal állapíthatják meg a közterület-használati díjakat, de ez a szabadság nem végtelen –...","id":"20190320_Az_Alkotmanybirosag_lecsapott_Makadra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bdab2-3ff5-4c0c-bf50-6d95388ab9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Az_Alkotmanybirosag_lecsapott_Makadra","timestamp":"2019. március. 20. 16:18","title":"Az Alkotmánybíróság lecsapott Makádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angolul már kiválóan értő Tune-t csak fel kell telepíteni a Chrome mellé, majd beállítani, hogy csak a nyílt uszítást tartalmazó kommenteket nem szeretnénk látni, vagy a csúnya szavakra és a körmönfont célozgatásokra sem vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"Az angolul már kiválóan értő Tune-t csak fel kell telepíteni a Chrome mellé, majd beállítani, hogy csak a nyílt...","id":"20190320_google_chrome_tune_bongeszo_bovitmeny_hozzaszolasok_szurese_a_facebookon_youtubeon_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84460e4c-9a87-4e8b-8f64-0ac9f3d263ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_chrome_tune_bongeszo_bovitmeny_hozzaszolasok_szurese_a_facebookon_youtubeon_cenzura","timestamp":"2019. március. 20. 11:03","title":"Ki van éhezve a magyar internet erre a Chrome-bővítményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215582b-ff69-4b19-8ade-bf1b7365096c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két cég célja a régiós piac meghódítása.","shortLead":"A két cég célja a régiós piac meghódítása.","id":"20190321_Egyesul_az_Extreme_Digital_es_az_eMAG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7215582b-ff69-4b19-8ade-bf1b7365096c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571895b-2c22-4890-889f-6cb3395e955f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Egyesul_az_Extreme_Digital_es_az_eMAG","timestamp":"2019. március. 21. 10:46","title":"Egyesül az Extreme Digital és az eMAG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa hárít.\r

\r

","shortLead":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne...","id":"20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f5e28-0280-4140-9684-fab8f50ceb58","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","timestamp":"2019. március. 20. 08:05","title":"Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megismételte a német kancellár azt, amit az Európai Tanács elnöke mondott szerdán. ","shortLead":"Megismételte a német kancellár azt, amit az Európai Tanács elnöke mondott szerdán. ","id":"20190321_angela_merkel_brexit_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4db1e3-d5d7-4d5f-8584-9eaf84fc53bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_angela_merkel_brexit_halasztas","timestamp":"2019. március. 21. 10:51","title":"Merkel is megszólalt a Brexit halasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1 milliós négyzetméterárak is felbukkantak a kínálatban. Ha kifut a kedvezményes áfa, 1,5 milliós négyzetméteráron is kínálhatják majd az új építésű lakásokat.","shortLead":"1 milliós négyzetméterárak is felbukkantak a kínálatban. Ha kifut a kedvezményes áfa, 1,5 milliós négyzetméteráron is...","id":"20190320_Lelektani_hatart_leptek_at_a_balatoni_negyzetmeterarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ecc7a-7aee-4c44-b706-0c405203027d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Lelektani_hatart_leptek_at_a_balatoni_negyzetmeterarak","timestamp":"2019. március. 20. 13:35","title":"Lélektani határt léptek át a balatoni négyzetméterárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","shortLead":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","id":"20190320_nintendo_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647af7b9-37a0-4dcc-a1fa-32fa234bb555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_nintendo_gamer_telefon","timestamp":"2019. március. 20. 14:33","title":"Váratlan szereplővel bővülhet a telefonos piac: beszáll a Nintendo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]