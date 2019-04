Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3f51872-db2e-4db6-96d9-118955e4cf0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt nap alatt kell megtenniük a 300 kilométert kutyaszánnal. ","shortLead":"Öt nap alatt kell megtenniük a 300 kilométert kutyaszánnal. ","id":"20190415_Magyarok_is_indulnak_a_300_kilometeres_sarkvideki_kutyaszanos_turan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3f51872-db2e-4db6-96d9-118955e4cf0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9e06db-ecaf-4eb2-a067-7692ae686e95","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Magyarok_is_indulnak_a_300_kilometeres_sarkvideki_kutyaszanos_turan","timestamp":"2019. április. 15. 12:19","title":"Magyarok is indulnak a 300 kilométeres sarkvidéki kutyaszános túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7661976-9257-4723-8594-9f0218a2fb88","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Havi több mint kétmillió forintos alapfizetés, 100 ezer forintos napidíj, másfél millió irodai költségekre és utazási költségtérítés – nem csoda, hogy Magyarországon is dúl a harc az európai parlamenti képviselői helyekért. A színfalak mögé látva azonban hamar kiderül, hogy bár panaszra nincs okuk, az uniós élet áldozatot is követel az EP-képviselőktől. Turkáltunk kicsit a brüsszeli zsebekben. ","shortLead":"Havi több mint kétmillió forintos alapfizetés, 100 ezer forintos napidíj, másfél millió irodai költségekre és utazási...","id":"20190417_ep_ep_kepviselok_mep_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7661976-9257-4723-8594-9f0218a2fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b86b6c-df83-499f-af88-277e76350e18","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_ep_ep_kepviselok_mep_fizetes","timestamp":"2019. április. 17. 06:30","title":"Kiszámoltuk, mennyit keresnek a magyar EP-képviselők. Szép nagy szám jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","shortLead":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","id":"20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1869d34-57ae-4e78-b3d6-a498ddaef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 16. 20:39","title":"Macron megígérte: öt éven belül újjáépítenék a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA szerint a képviselők törvénysértő módon fotóztak és videóztak, amivel megsértették a munkatársak személyiségi jogait.","shortLead":"Az MTVA szerint a képviselők törvénysértő módon fotóztak és videóztak, amivel megsértették a munkatársak személyiségi...","id":"20190416_Jogi_lepeseket_tesz_az_MTVA_az_ellenzeki_kepviselok_hetfoi_akcioja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7594341d-b713-48f5-92c1-8d9e300ad666","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Jogi_lepeseket_tesz_az_MTVA_az_ellenzeki_kepviselok_hetfoi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 12:20","title":"Jogi lépéseket tesz az MTVA az ellenzéki képviselők hétfői akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","shortLead":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","id":"20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c8da5-bd8d-4001-8fb6-f61b362dc1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","timestamp":"2019. április. 16. 19:22","title":"Kémkedésért 14 év börtönt kapott Moszkvában egy norvég állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt a cég ügyvezető igazgatója jelentette be. ","shortLead":"Ezt a cég ügyvezető igazgatója jelentette be. ","id":"20190416_A_Total_energiavallalat_is_100_millio_eurot_iger_a_NotreDame_felujitasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4946b9ff-177a-431d-b3c1-52c04273deb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Total_energiavallalat_is_100_millio_eurot_iger_a_NotreDame_felujitasahoz","timestamp":"2019. április. 16. 14:53","title":"A Total energiavállalat is 100 millió eurót ígér a Notre-Dame felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","shortLead":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","id":"20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146a0826-eaea-4570-aa16-1f23c1c86ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","timestamp":"2019. április. 16. 20:09","title":"Azt hitték, megolvadt, de megtalálták a Notre-Dame rézkakasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","shortLead":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","id":"20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd41bc-ba2b-42ed-974a-fa92743a5c50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 16. 12:27","title":"Három nap alatt 11 autót tört fel egy fiatal pár, babakocsiban tolták a zsákmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]