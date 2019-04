Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A politikus EP-képviselőjelölt, ezért van mentelmi joga, de a bíróság máris kérte annak felfüggesztését. ","shortLead":"A politikus EP-képviselőjelölt, ezért van mentelmi joga, de a bíróság máris kérte annak felfüggesztését. ","id":"20190426_Mentelmi_joga_van_felfuggesztettek_a_Czegledy_elleni_buntetoeljarast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65ef72-0de1-429d-b812-9fb4134ce95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Mentelmi_joga_van_felfuggesztettek_a_Czegledy_elleni_buntetoeljarast","timestamp":"2019. április. 26. 15:41","title":"Mentelmi joga van, felfüggesztették a Czeglédy elleni büntetőeljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Novák Katalin az RTL Híradónak nyilatkozott az új támogatásokról.","shortLead":"Novák Katalin az RTL Híradónak nyilatkozott az új támogatásokról.","id":"20190427_Novak_Katalin_az_RTLnek_Onero_sem_kell_a_CSOKhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc42d9b7-3ab7-4570-a1c3-212eaa90d609","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Novak_Katalin_az_RTLnek_Onero_sem_kell_a_CSOKhoz","timestamp":"2019. április. 27. 20:05","title":"Novák Katalin az RTL-nek: Önerő sem kell a CSOK-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c780ca-fe84-403e-aa62-d26987bd8348","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók végül megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók végül megfékezték a lángokat.","id":"20190426_Langol_egy_uzlethaz_Bekesen__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c780ca-fe84-403e-aa62-d26987bd8348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2beb8442-3b8d-4c90-b702-7567b691b8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Langol_egy_uzlethaz_Bekesen__video","timestamp":"2019. április. 26. 16:25","title":"Lángolt egy üzletház Békésen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fc6439-604a-48c6-b16e-1a6f803bc997","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"

Észak-Koreát is eléri lassan a változás szele. Míg korábban a stúdióba behívott vendégek hiányolták a külföldön tárgyaló Kim Dzsong Unt, most a tévések kimerészkedtek az üzemekbe is, hogy meghallgassák a „spontánul” nyilatkozó polgárokat is. Így sokkal hitelesebb az egész.","shortLead":"

Észak-Koreát is eléri lassan a változás szele. Míg korábban a stúdióba behívott vendégek hiányolták a külföldön...","id":"20190427_EszakKorea_polgarainak_nagyon_hianyzott_a_Vlagyivosztokban_targyalo_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67fc6439-604a-48c6-b16e-1a6f803bc997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0226383-caf7-442f-adbf-35a033d451cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_EszakKorea_polgarainak_nagyon_hianyzott_a_Vlagyivosztokban_targyalo_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. április. 27. 10:32","title":"Észak-Korea polgárainak nagyon hiányzott a Vlagyivosztokban tárgyaló Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá lehetőségük.","shortLead":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá...","id":"20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0442539-956f-47ca-b048-bc4199b9aa82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","timestamp":"2019. április. 26. 21:29","title":"Megbüntette a TV2-t a Kúria, mert csak a Fidesz kampányüzenetét közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773a5152-5297-4fc9-a2b9-c9b48f3e1271","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetpolitikai államtitkár Horvátországban megtekintett egy médiaközpontot, el is érzékenyült a látványtól.","shortLead":"A nemzetpolitikai államtitkár Horvátországban megtekintett egy médiaközpontot, el is érzékenyült a látványtól.","id":"20190427_Eros_onallo_mediat_szeretne_Potapi_allamtitkar__de_nem_itthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773a5152-5297-4fc9-a2b9-c9b48f3e1271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526fc7f5-7285-4193-a1cd-082d141d07c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Eros_onallo_mediat_szeretne_Potapi_allamtitkar__de_nem_itthon","timestamp":"2019. április. 27. 16:05","title":"Erős, önálló médiát szeretne Potápi államtitkár - csak nem nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi főhőse, Jani, akit nem hagyott nyugodni a kíváncsiság, hogy milyen lehet háborúzni, így belevetette magát a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusba. Csakhogy, ami a beregszászi hétköznapokból izgalmasnak tűnt, az a fronton nem más, mint csapdahelyzet, amelyben csak kivárni és túlélni lehet. A film szereplőivel beszélgettünk.","shortLead":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi...","id":"20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c5b77-544c-436d-befc-fb5598688af4","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","timestamp":"2019. április. 26. 20:00","title":"A legsötétebb pillanatokban nem vágyott másra, mint az anyja ölelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek méréseket osztrák és német kutatók, akik Európa klímájának történelméről akarnak így új információkat szerezni. ","shortLead":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek...","id":"20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da63624e-cd35-40c3-993d-ecf8daf0acd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","timestamp":"2019. április. 28. 10:03","title":"Atomcsapdába ejtettek izotópokat, hogy 1000 évre nézzenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]