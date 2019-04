Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fa6fae4-558b-452e-bf9a-64550128e4f5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mozgásban vannak az egykori Szovjetunió közép-ázsiai tagállamai: Nurszultan Nazarbajev kazah elnök váratlanul lemondott, Iszlam Karimov halála után Üzbegisztán megindult a demokratizálódás felé, és már Tádzsikisztánban is lehet több államfőjelölt. ","shortLead":"Mozgásban vannak az egykori Szovjetunió közép-ázsiai tagállamai: Nurszultan Nazarbajev kazah elnök váratlanul...","id":"201917__kozepazsia_valtozoban__ellentetes_mozgasok__utodok__jonnek_mennek_maradnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fa6fae4-558b-452e-bf9a-64550128e4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b884cb-6347-4ad0-807c-758b6ac7fb30","keywords":null,"link":"/vilag/201917__kozepazsia_valtozoban__ellentetes_mozgasok__utodok__jonnek_mennek_maradnak","timestamp":"2019. április. 27. 11:00","title":"Úgy maradnak országuk örökös urai, ahogyan Putyin is szeretne majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4afe16-b427-47f4-8a1e-a713a604b777","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","timestamp":"2019. április. 28. 10:12","title":"Tóth Gabi gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra nincs. Ezen próbál változtatni Kormos Lili. Erről is beszél a Fülkében, a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra...","id":"20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb69117-4000-4b2c-94d4-b0ce7bc3c526","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","timestamp":"2019. április. 27. 10:00","title":"Fülke: Kell lennie 20 percnek a napunkban, amikor leülünk olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9f8c0b-5bf5-48ce-b6e5-44872f12c0ce","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Kerékpáros felvonulás miatt forgalomkorlátozások a fővárosban.","shortLead":"Kerékpáros felvonulás miatt forgalomkorlátozások a fővárosban.","id":"20190428_Delelottol_lezarjak_a_fel_Belvarost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c9f8c0b-5bf5-48ce-b6e5-44872f12c0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c270285a-f983-4a44-afc2-a799c01f7a57","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190428_Delelottol_lezarjak_a_fel_Belvarost","timestamp":"2019. április. 28. 08:12","title":"Délután lezárják a fél Belvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel akciót indít és a magyar emberekhez fordul, mert úgy gondolják, hogy Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő kijelentése után téved a képviselő, a pártja és az ellenzék is, ha azt hiszik, ilyen eset következmények nélkül maradhat.","shortLead":"A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel akciót indít és a magyar emberekhez fordul, mert...","id":"20190428_Orszagos_kampanyt_indit_a_Fidesz_Bangone_patkanyozasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4ce4c-d1b7-4974-8b12-f357f09518a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Orszagos_kampanyt_indit_a_Fidesz_Bangone_patkanyozasa_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 12:36","title":"Országos kampányt indít a Fidesz Bangóné patkányozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Global Forest Watch (GFW) friss jelentése szerint tavaly világszerte 12 millió hektár trópusi erdővel lett szegényebb a bolygónk. A szakértők szerint a pusztulás tempója is aggasztó. ","shortLead":"A Global Forest Watch (GFW) friss jelentése szerint tavaly világszerte 12 millió hektár trópusi erdővel lett szegényebb...","id":"20190425_esoerdo_tropusi_erdo_fa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bcb743-55e3-41ad-ae2a-733f1c27523d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_esoerdo_tropusi_erdo_fa","timestamp":"2019. április. 27. 16:03","title":"Felfoghatatlan, mennyi trópusi erdő tűnt el egy év alatt, ez pedig komoly baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold piacra dobásának utolsó pillanatban történt elhalasztása a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal történhetett. Hogy az iparágra milyen hatással lesz, az még nem világos.","shortLead":"A Galaxy Fold piacra dobásának utolsó pillanatban történt elhalasztása a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal...","id":"201917__osszehajthato_telefonok__samsungfiasko__toresvonalak__osszevissza_hajtogatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced18030-ad10-4301-93d2-88205125a4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/201917__osszehajthato_telefonok__samsungfiasko__toresvonalak__osszevissza_hajtogatjak","timestamp":"2019. április. 27. 20:00","title":"Ez a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587f4383-8700-49dc-b100-8ad673e1b31e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombaton tartották a túraautó-világkupa első futamát.","shortLead":"Szombaton tartották a túraautó-világkupa első futamát.","id":"20190427_Michelisz_Norbert_a_10_helyen_futott_be_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=587f4383-8700-49dc-b100-8ad673e1b31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbdf171-e9f6-4aa8-b7da-9fb5cf2563e6","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Michelisz_Norbert_a_10_helyen_futott_be_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. április. 27. 17:01","title":"Michelisz Norbert a 10. helyen futott be a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]