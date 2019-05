Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c580569e-398d-4cb2-a355-d24631c59b9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást.","shortLead":"Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást.","id":"20190520_Oriasi_ajandekot_kaptak_az_atlantai_egyetem_vegzosei_egy_milliardos_kifizeti_a_diakhiteluket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c580569e-398d-4cb2-a355-d24631c59b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef772005-ca3a-43d6-be71-943bf1f30904","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Oriasi_ajandekot_kaptak_az_atlantai_egyetem_vegzosei_egy_milliardos_kifizeti_a_diakhiteluket","timestamp":"2019. május. 20. 11:16","title":"Óriási ajándékot kaptak egy amerikai egyetem végzősei: egy milliárdos kifizeti a diákhitelüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Őrültech eheti adásából sem hiányzohatnak azok a hírek, amikről a legtöbbet beszéltünk az elmúlt napokban.","shortLead":"Az Őrültech eheti adásából sem hiányzohatnak azok a hírek, amikről a legtöbbet beszéltünk az elmúlt napokban.","id":"20190519_podcast_orultech_youtube_nike_energizer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a747f879-0597-41e4-ad62-5fff90e887b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_podcast_orultech_youtube_nike_energizer_telefon","timestamp":"2019. május. 19. 21:03","title":"Podcast: Megjött a fizetős YouTube Magyarországra, izgalmas fejlesztést villantott a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Szerintem ma még nem, de Orbán Viktor egyeduralmát ilyen botrányok fogják lezárni. Majd.","shortLead":"Szerintem ma még nem, de Orbán Viktor egyeduralmát ilyen botrányok fogják lezárni. Majd.","id":"20190520_cegledi_fideszkormany_strachebotrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8b8927-c948-4038-a84a-f30c28b09379","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_cegledi_fideszkormany_strachebotrany","timestamp":"2019. május. 20. 12:59","title":"Ceglédi: Belebukna-e a Fidesz-kormány egy Strache-botrányba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","shortLead":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","id":"20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1dccff-0ffc-4505-bb62-f9404de00d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","timestamp":"2019. május. 20. 07:16","title":"Mészárlást rendeztek egy brazil bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengetegen nézték a befejező részt, és már több mint egymillióan írták alá a petíciót, amelyben a sorozat újraforgatását kérik. ","shortLead":"Rengetegen nézték a befejező részt, és már több mint egymillióan írták alá a petíciót, amelyben a sorozat...","id":"20190521_Tronok_harca_utolso_epizod_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8292cbab-79a7-43f3-9670-dc738b76ec55","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Tronok_harca_utolso_epizod_nezettseg","timestamp":"2019. május. 21. 12:08","title":"Rekordot döntött a Trónok harca utolsó epizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azután döntöttek így, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn Herbert Kickl belügyi tárcavezető menesztését javasolta az államfőnek – jelentette az APA osztrák hírügynökség egyik szóvivőjére hivatkozva.","shortLead":"Azután döntöttek így, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn Herbert Kickl belügyi tárcavezető menesztését...","id":"20190520_osztrak_szabadsagpart_miniszterek_lemondas_sebastian_kurz_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4607e2-1ca5-4bad-9e1d-d943155d7b82","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_osztrak_szabadsagpart_miniszterek_lemondas_sebastian_kurz_allamfo","timestamp":"2019. május. 20. 20:04","title":"Lemondanak az osztrák szabadságpárti miniszterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4460f2-463b-4be6-858b-74b13f713ad7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Végre eljutott Budapestre is az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb szerző-előadója, a néhány év alatt hatalmas kritikai és közönségsikert besöprő Courtney Barnett, aki két társával valószínűleg az év egyik legjobb koncertjét nyomta le az Akváriumban.\r

\r

","shortLead":"Végre eljutott Budapestre is az utóbbi évek legfigyelemreméltóbb szerző-előadója, a néhány év alatt hatalmas kritikai...","id":"20190521_Vadoc_csaj_a_szomszedbol__ilyen_volt_a_Courtney_Barnettkoncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4460f2-463b-4be6-858b-74b13f713ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa4d410-c7c0-46ef-9ea2-7d1d32ab1aed","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Vadoc_csaj_a_szomszedbol__ilyen_volt_a_Courtney_Barnettkoncert","timestamp":"2019. május. 21. 11:16","title":"Vadóc csaj a szomszédból – ilyen volt a Courtney Barnett-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623eba55-9880-482e-9400-ec4b055c0894","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy városi járat hajtott árokba.","shortLead":"Egy városi járat hajtott árokba.","id":"20190520_zsolna_szlovakia_busz_buszbaleset_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=623eba55-9880-482e-9400-ec4b055c0894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754ec9f8-8f6b-43d7-a553-a7c53227a4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_zsolna_szlovakia_busz_buszbaleset_serultek","timestamp":"2019. május. 20. 18:49","title":"Húsznál is több sérült egy zsolnai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]