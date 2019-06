Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","shortLead":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","id":"20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3e66d7-42af-45b0-b965-dcd333233ba2","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Dés László: Már nem érdekelnek a megkötések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb52f89c-8eb3-4b4e-a779-ce7791e3030a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok mellett a hajtogatható PC-k is nagy slágerek lehetnek. A Lenovo ott lesz az élvonalban, legalábbis erről árulkodnak a közelmúltban nyilvánosságra került szabadalmai.","shortLead":"Az összehajtható telefonok mellett a hajtogatható PC-k is nagy slágerek lehetnek. A Lenovo ott lesz az élvonalban...","id":"20190601_lenovo_szabadalmak_osszehajthato_laptop_pc_notebook_thinkpad_x1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb52f89c-8eb3-4b4e-a779-ce7791e3030a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dcf1d1-dcbc-4ca1-9c3e-e610ce38d017","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_lenovo_szabadalmak_osszehajthato_laptop_pc_notebook_thinkpad_x1","timestamp":"2019. június. 01. 14:03","title":"A Lenovo megmutatja: így kell összehajtható PC-t készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat. Egyszerű és jó kamatozású, ám hosszú évtizedek óta berögzült szokásokat kell eltörölni ahhoz, hogy sikeres legyen. ","shortLead":"Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat...","id":"20190531_magyar_allampapir_plusz_allamkotveny_lakossag_megtakaritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb482b8-5218-4bee-8ba0-bca3c43ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_magyar_allampapir_plusz_allamkotveny_lakossag_megtakaritas","timestamp":"2019. május. 31. 11:48","title":"Az Orbán-kormány nagyon szeretné majd, ha ebbe raknánk a megtakarított pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c230d10a-5093-43dd-aa19-a8ee8f2364cd","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Ami a Bibó-kollégiumban kezdődött, az a nyilasok körében ér véget.","shortLead":"Ami a Bibó-kollégiumban kezdődött, az a nyilasok körében ér véget.","id":"20190531_TGM_Csapataink_nem_allnak_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c230d10a-5093-43dd-aa19-a8ee8f2364cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3cd5b5-0609-402b-8ef2-531eb4145bc1","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_TGM_Csapataink_nem_allnak_harcban","timestamp":"2019. május. 31. 12:20","title":"TGM: Csapataink nem állnak harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ahogy az ügyvédje aposztrofálta, a Duna egyik legtapasztaltabb hajóvezetője saját meglátása szerint nem követett el bűncselekményt, megrendítette a baleset következménye, és sajnálja, hogy a baleset elkerülésére nem volt módja, az áldozatok hozzátartozóinak részvétét fejezi ki.\r

\r

","shortLead":"Ahogy az ügyvédje aposztrofálta, a Duna egyik legtapasztaltabb hajóvezetője saját meglátása szerint nem követett el...","id":"20190531_A_szallodahajo_kapitanya_tagadja_hogy_szabalyt_szegett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b07229f-617e-4da6-b4c2-b36249be65e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_szallodahajo_kapitanya_tagadja_hogy_szabalyt_szegett_volna","timestamp":"2019. május. 31. 13:59","title":"A szállodahajó kapitánya tagadja, hogy szabályt szegett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője szerint átmeneti helyzetben vagyunk. ","shortLead":"A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője szerint átmeneti helyzetben vagyunk. ","id":"20190531_Csak_juliustol_kotelezo_a_felelossegbiztositas_a_hajokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acf8fd6-66fa-40fc-8894-2fda3459e39f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Csak_juliustol_kotelezo_a_felelossegbiztositas_a_hajokra","timestamp":"2019. május. 31. 16:57","title":"Csak júliustól kötelező a felelősségbiztosítás a hajókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 26 éves helyi nő biciklizett, amikor a tragikus baleset történt. ","shortLead":"A 26 éves helyi nő biciklizett, amikor a tragikus baleset történt. ","id":"20190531_Traktor_gazolt_halalra_egy_fiatal_not_Ladanybenen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd9e7ce-e583-4cb8-9af8-74489e4c7a4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Traktor_gazolt_halalra_egy_fiatal_not_Ladanybenen","timestamp":"2019. május. 31. 20:02","title":"Traktor gázolt halálra egy fiatal nőt Ladánybenén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]