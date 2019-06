Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad9c6bd7-e50b-4dcc-8ca1-94cfefef2ef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190621_Jobban_teljesit__Ujbuda_suritett_paradicsommal_es_kristalycukorral_kedveskedik_a_keruleti_lakosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c6bd7-e50b-4dcc-8ca1-94cfefef2ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a4d3a-ba23-46a4-aa23-046248100945","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Jobban_teljesit__Ujbuda_suritett_paradicsommal_es_kristalycukorral_kedveskedik_a_keruleti_lakosoknak","timestamp":"2019. június. 21. 15:51","title":"Újbuda sűrített paradicsommal és kristálycukorral kedveskedik a kerületi lakosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi esetről se derült ki még az igazság.","shortLead":"A tavalyi esetről se derült ki még az igazság.","id":"20190621_Vizsgaljak_a_ferihegyi_defektet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39acd-552f-4681-9af7-020155dc482e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Vizsgaljak_a_ferihegyi_defektet","timestamp":"2019. június. 21. 11:12","title":"Betondarab a ferihegyi pályán: vizsgálják a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta E. Jean Carroll amerikai írónőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház...","id":"20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735b994-2ce4-4568-b383-70e54e6af550","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","timestamp":"2019. június. 22. 10:27","title":"Nemi erőszakkal vádolják Trumpot, az elnök cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az akcióra a sajtó szerint maga Trump adott utasítást titokban. ","shortLead":"Az akcióra a sajtó szerint maga Trump adott utasítást titokban. ","id":"20190623_Amerika_kibertamadast_inditott_Iran_ellen_a_lelott_dron_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6930d33a-c463-49f8-b8c5-6beeb3a4fbff","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Amerika_kibertamadast_inditott_Iran_ellen_a_lelott_dron_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 08:00","title":"Amerika kibertámadást indított Irán ellen a lelőtt drón miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"kéjbarlang\" ahhoz képest semmi, amit Konok Péter elképzelt.","shortLead":"A \"kéjbarlang\" ahhoz képest semmi, amit Konok Péter elképzelt.","id":"20190622_Konok_Petert_is_megihlette_az_MTA_kejbarlangja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773aeca0-98e2-46f8-963f-5f7b9a00a496","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Konok_Petert_is_megihlette_az_MTA_kejbarlangja","timestamp":"2019. június. 22. 14:33","title":"Konok Pétert is megihlette az MTA \"kéjbarlangja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4fedc7-b8a5-42ac-8ea6-5a51ff2f7230","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a privát facebookozásnak is egyik etikai alaptétele, hogy temetésről nem illendő szelfit posztolni, az egyik legnagyobb hazai Facebook-oldalt működtető Schobert Norbert professzionális kommunikációjában tett ilyet.","shortLead":"Miközben a privát facebookozásnak is egyik etikai alaptétele, hogy temetésről nem illendő szelfit posztolni, az egyik...","id":"20190621_schobert_norbert_low_carb_facebook_oldal_benke_laszlo_temetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4fedc7-b8a5-42ac-8ea6-5a51ff2f7230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f99adc-c3cb-4fb6-b0b0-33bded32da4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_schobert_norbert_low_carb_facebook_oldal_benke_laszlo_temetese","timestamp":"2019. június. 21. 15:05","title":"Temetőből posztolt szelfivel borzolta 1,3 milliós Facebook-oldalán a kedélyeket Schobert Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a96a791-411e-474c-a16a-26528449135b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha tíz éven át túlórázik, 45 százalékkal nagyobb eséllyel kaphat agyvérzést, mutatták ki francia tudósok.\r

\r

","shortLead":"Ha tíz éven át túlórázik, 45 százalékkal nagyobb eséllyel kaphat agyvérzést, mutatták ki francia tudósok.\r

\r

","id":"20190621_A_rendszeres_tulmunka_noveli_az_agyverzes_kockazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a96a791-411e-474c-a16a-26528449135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b011c70b-6946-40d8-8a72-3f741a0f0e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_A_rendszeres_tulmunka_noveli_az_agyverzes_kockazatat","timestamp":"2019. június. 21. 21:59","title":"A rendszeres túlmunka növeli az agyvérzés kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","shortLead":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","id":"20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6a53b0-044e-4c4c-a808-d7347f71c13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","timestamp":"2019. június. 21. 16:37","title":"Ha az 1-es villamossal szokott közlekedni, van egy nem túl jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]